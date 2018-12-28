Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитамREGNUM03:29
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.
REGNUM03:29
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В России ограничили размер ставки по потребительским кредитам и запретили коллекторов «с улицы»
Ноябрьск-Информ25 декабря в 06:59
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Экономика
Форекс-дилеров с аннулированными лицензиями исключили из СРО
Саморегулируемая организация «Ассоциация форекс-дилеров» (АФД) приняла решение исключить пять компаний, которым ЦБ России аннулировал лицензии участников рынка ценных бумаг.
Обновлено в 05:17
Экономика
«Яндекс» закрыл сделку по покупке участка под штаб-квартиру в Москве
Как отмечается в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сделка была закрыта 25 декабря.
Обновлено в 06:41
Экономика
ЦБ прогнозирует рост инфляции до 5,5% из-за повышения НДС
Инфляция может достичь 5,5% уже в начале 2019 года из-за повышения НДС с 18% до 20%, говорится в комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» (.pdf).
Обновлено в 03:09
Энергетика
«Газпром» в 2018 году увеличил добычу газа до 497,6 млрд куб. м
"Газпром" в 2018 году увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа на 3,4% - до 201 млрд куб. м, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.
Обновлено в 05:14
Экономика
АФК «Система» и ВТБ планируют создать фармацевтический холдинг
Пакет акций фармпредприятия «Оболенское» (OBL Pharm) приобрели АФК «Система» и ВТБ у компании Alvansa Ltd. В сделке также участвует менеджмент OBL Pharm, сообщает пресс-служба финансовой корпорации.
Обновлено в 04:44
Экономика
Счетная палата выявила неэффективное регулирование рынка алкоголя
Счетная палата выявила недостаточно эффективное регулирование производства и оборота алкогольной продукции в России, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 03:29
Финансы
ЦБ зафиксировал рост спроса населения на валюту в октябре
Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в октябре этого года по сравнению с сентябрем вырос на 10% и составил $6,8 млрд.
Обновлено в 06:12
Экономика
Дерипаска продал девелоперскую компанию «Главстрой»
Девелоперская компания "Главстрой", входившая в холдинг Олега Дерипаски "Базовый элемент", сменила акционера, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:56
Экономика
Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года
Аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году, пишет 28 декабря «Российская газета».
Обновлено в 00:51
Финансы
Доллар вырос на 95 копеек, евро подорожал на 1,5 рубля
Курс доллара на торгах Московской биржи в четверг, 27 декабря, вырос на 95 коп. и составил 69,6 руб. Курс евро в свою очередь вырос на 1,69 руб. и достиг 79,68 руб. На 21:47 мск курс доллара составляет 69,64 руб. Курс евро держится на уровне 79,69 руб. В последний раз курс евро поднимался выше 79 руб. в сентябре.
Обновлено вчера в 14:25
Финансы
Денежная база в России выросла с 14 по 21 декабря на 100,2 млрд рублей
На 14 декабря денежная база в России равнялась 10378,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,97%, или на 100,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:07
Экономика
Медведев утвердил Стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ
В России утверждена Стратегия развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года.
Обновлено вчера в 23:24
Финансы
ЦБ разрешил второму банку самостоятельно оценивать риски заемщиков
Механизм «продвинутого подхода» (предусмотрен стандартом «Базель II») заключается в том, что банк может оценивать кредитный риск ретроспективно на основании накопленной за предыдущие годы в банке статистики по обслуживанию выданных кредитов, построить на основе этого анализа модель и начислять резервы на возможные потери по ссудам, исходя из рисков, которые рассчитывает эта модель.
Обновлено в 06:45
Финансы
Внешний долг Украины за время сотрудничества с МВФ вырос на $13 млрд
За всю историю сотрудничества с МВФ Украина лишь только процентов выплатила $3 млрд, и сейчас еще миллиард долларов набежал.
Обновлено вчера в 15:42
Финансы
Чистая прибыль группы ВТБ за 11 месяцев выросла до 163,9 млрд рублей
По состоянию на 30 ноября совокупные активы группы ВТБ составили 14 трлн 610,2 млрд рублей, сократившись на 0,3% за ноябрь и увеличившись на 12,8% с начала текущего года.
Обновлено в 02:39