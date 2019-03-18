Путин подписал закон, обязывающий детей содержать предпенсионеровАМИТЕЛ вчера в 16:35

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане предпенсионного возраста будут получать алименты от детей и бывших супругов, если потребуют этого. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика Порошенко озвучил план по возвращению Крыма План по возвращению Крыма озвучил президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала ICTV.

Политика Путин на украинском языке задал вопрос властям в Киеве Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма задал вопрос властям в Киеве на украинском языке.

Политика Бизнес пожаловался президенту на неналоговые платежи Бизнес пожаловался президенту на инициативу Министерства финансов России включить в Налоговый кодекс шесть основных неналоговых сборов — экологический, утилизационный и курортный, плату за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи.

Армия и оружие В США ушла под воду авиабаза с «самолетами судного дня» Авиабаза возобновит свою работу 19 марта в 16:00 мск, добавил военный. https: / / www.facebook.com / 55.WG.Commander / posts / 2574278785920035 Напомним, на авиабазе Оффатт находятся самолеты, предназначенные для правительства и командования армии США на случай ядерной войны, также называемыми "самолетами судного дня".

Происшествия Бывший президент Перу задержан в Калифорнии По словам представителей полиции, Толедо был задержан исключительно за пьянство, а не по причине того, что он был объявлен в Перу в розыск по обвинениям в коррупции.

Экономика Роспотребнадзор отчитался о помощи потребителям финуслуг за 2018 год Роспотребнадзор за 2018 год выявил порядка 3,5 тысячи нарушений прав потребителей со стороны финансовых организаций.

Происшествия В правительстве Хабаровского края начались обыски В правительстве Хабаровского края проходят обыски по уголовному делу о хищении более 10 миллиардов рублей в лесной сфере.

Политика Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".

Политика Россия потребует у США возвращения Ярошенко на Родину Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.

Происшествия Бывший главврач Белогорской больницы найден мертвым Бывший главный врач больницы Белогорска в Амурской области Михаил Данилов найден мертвым с огнестрельным ранением.

Политика Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.

Происшествия Обвиняемого в изнасиловании жительницы Якутска арестовали СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Изнасилование" и "Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору" В воскресенье в Якутске состоялся несанкционированный митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании местной жительницы.

Происшествия Суд решит судьбу еще четверых фигурантов дела «Зимней вишни» Будут рассмотрены ходатайства следователя о продлении фигурантам меры пресечения. Суды состоятся 18, 20, 21 и 22 марта.

Космос На Венеру могут отправить аэростат с микроскопом В рамках российско-американской миссии на Венеру может быть отправлен аэростат с микроскопом для поиска следов жизни.

Происшествия В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».

Экономика Кто еще станет налоговым агентом по НДФЛ Список налоговых агентов по НДФЛ пополнится. Соответствующие поправки разработаны в статью 226 НК.

Политика Экс-глава СБУ оценил возможность военного вторжения России на Украину Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Общество В Японии скоро запретят любое физическое наказание детей Правительство Японии одобрило во вторник поправки к законодательству, которые запрещают во всех формах физические наказания детей как меру их воспитания.

Политика Крым «опасен» для России, заявил Климкин Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым "опасен" для России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.

Экономика NYT: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более $2 млрд Германский банк Deutsche Bank в течение нескольких лет предоставил кредитов на общую сумму свыше $2 млрд Дональду Трампу до того, как он был избран президентом США.

Шоу-бизнес Бывший муж Началовой прокомментировал ее смерть Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин в интервью программе "Пусть говорят" прокомментировал смерть артистки.

Происшествия В СК объяснили, зачем Бастрыкин смотрел с лупой видео на ноутбуке Фотография, на которой глава СК смотрит видео на компьютере через лупу, стала поводом для шуток.

Транспорт Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.