Экономика
Путин подписал закон о праве ЦБ ограничивать плату за эквайрингЭкономика сегодня 03:43
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Банк России правом ограничивать размер платы за эквайринг и применять штрафы в случае прекращения процессинга. Документ за подписью главы государства опубликован на портале правовой информации.
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Здоровье
Диетолог назвал эффективный вид физической активности для похудения
Специалист в области диетологии Александр Немов назвал интервальную ходьбу наиболее эффективным видом физической активности при борьбе с лишним весом.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Футбол
Лодыгин стал игроком «Газишехир Газиантеп»
Турецкий «Газишехир Газиантеп» объявил о переходе бывшего вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Москве задержали Любовь Соболь возле ее штаба
Столичная полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.
Обновлено в 06:57
Гаджеты
Xiaomi представила «умный» дверной замок с функцией распознавания лиц
Компания Xiaomi запустила сбор средств на выпуск "умного" дверного замка R5, в основе работы которого используется система распознавания лиц.
Обновлено в 06:17
Здоровье
Столичный медцентр закрыли после оформления кредитов на пенсионеров
Как сообщили в пресс-службе ведомства, это произошло после оформления кредитов на пациентов, преимущественно пенсионеров, под высокие проценты.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Космос
Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен на "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.
Обновлено 31 июля в 07:07
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Зенит» заявил Малкома на сезон в РПЛ
«Зенит» заявил новичка команды вингера Малкома на сезон в Российскую Премьер-Лигу.
Обновлено в 06:37
Космос
NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету
Ученые считают, что GJ 357 d может быть не только пригодной для жизни, но и уже иметь некоторые ее элементы на своей поверхности или в океанах.
Обновлено 01 августа в 10:31
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Общество
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
После новостей о свадьбе Собчак поделилась романтичным снимком
Обновлено вчера в 23:51
Культура
Военные медали Смоктуновского хранит Музей Победы
После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.
Обновлено вчера в 07:29
Кино
Американский актер Киану Ривз сменил имидж
Обновлено в 03:49
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено 01 августа в 22:51
Политика
Получивших российские паспорта украинцев начали допрашивать
В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса, напоминает «Национальная служба новостей».
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Турция продолжит выступать в роли гаранта по Кипру — министр обороны
Турция намерена активно осуществлять свою роль в качестве страны-гаранта по кипрскому урегулированию.
Обновлено вчера в 03:53
Общество
Чиновники предложили сегодня закрыться магазинам и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах Москвы
В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции.
Обновлено в 02:30
Здоровье
Алтайские власти намерены увеличить продолжительность жизни до 76 лет
К 2025 году продолжительность жизни в Алтайском крае должна быть увеличена до 75 лет 9117 28 На его реализацию за шесть лет будет выделено около 17 миллиардов 630 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Зеленский решил ввести безвиз, но не придумал, с кем
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Происшествия
3 блокирующих проезжую часть автомобиля эвакуировали с Садового кольца
Три автомобиля эвакуировали по требованию полиции при подозрении на попытку блокировки Садового кольца в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».
Обновлено в 05:32
Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
Во время ремонта в одном из московских ресторанов строители нашли труп, пролежавший под полом более 25 лет.
Обновлено в 06:44