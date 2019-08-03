Экономика
Путин подписал закон о праве ЦБ ограничивать плату за эквайрингЭкономика сегодня 03:43
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Банк России правом ограничивать размер платы за эквайринг и применять штрафы в случае прекращения процессинга. Документ за подписью главы государства опубликован на портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Политика
CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсуждали нового посла в Москве, утверждает CNN.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с психическими расстройствами
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Кино
Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие
Торжественная церемония прошла во Дворце спорта «Лужники». Кинофестиваль является вторым старейшим фестивалем мира после Венецианского.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Алиса Салтыкова чуть не довела маму до обморока
Покоряя шоу-бизнес, Алиса становится все более узнаваемой и популярной, но девушка захотела быть еще ярче и в последние несколько лет украсила свое тело многочисленными татуировками.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах против Китая
США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено 01 августа в 14:03
Политика
В США сообщили детали новых антироссийских санкций
Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с коллегами из Рязанской области предотвратило вооружённое нападение на воинскую часть.
Обновлено вчера в 04:11
Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче
За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
Обновлено вчера в 00:44
Политика
Членов «Слуги народа» заставили разуться перед визитом Зеленского
Перед визитом президента Украины Владимира Зеленского членов "Слуги народа" Управление госохраны заставило снять обувь, сообщает "Украинская правда" Президент Владимир Зеленский посещает Трускавец, где проходят тренинг члены "Слуги народа", 3 августа.
Обновлено в 03:31
Наука
В Японии разрешили создать гибрид человека и мыши
Японские власти первыми в мире одобрили эксперимент по созданию гибридного эмбриона из клеток человека и мыши.
Обновлено 01 августа в 11:53
Политика
Команда Зеленского написала заявления об увольнении
У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.
Обновлено вчера в 08:37
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено вчера в 01:11
Политика
Под санкции США против Венесуэлы попали главы силовых структур
Напомним, ранее США ввели против Венесуэлы несколько пакетов экономических санкций, включая персональные меры против чиновников и военных, лояльных правительству Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму сегодня предложили устроить прогулку по бульварам столицы
Инициаторы рассказали, что будет несколько точек сбора: на площади Пречистенские ворота, у Никитских ворот, в Новопушкинском сквере, на Трубной и Тургеневских площадях и у Покровских ворот.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Виктория Боня призналась, что стремительно теряет вес
Роликом звезда поделилась в «сторис». На этих кадрах девушка встает на весы и крупным планом показывает цифры на них.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Футбол
«Барселона» сообщила, во сколько «Зениту» обошелся трансфер Малкома
Ранее сообщалось, что Малком будет получать в Зените 6,5 млн евро в год.
Обновлено вчера в 11:28
Транспорт
Шереметьево признали лучшим аэропортом мира
Обновлено вчера в 15:44
Авто
Компания Lynk & Co показала «заряженный» седан
Суббренд китайского автогиганта Geely — компания Lynk & Co — выпустила «заряженную» версию седана 03+, способную разгоняться до 100 км/ч быстрее, чем, например, Maserati Levante.
Обновлено в 01:32