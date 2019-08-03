Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Банк России правом ограничивать размер платы за эквайринг и применять штрафы в случае прекращения процессинга. Документ за подписью главы государства опубликован на портале правовой информации.

Путин подписал закон о праве ЦБ ограничивать плату за эквайринг

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