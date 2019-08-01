Общество

Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьмиRT на русском 18:22

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
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«Спартак» представил четырёх новичков

Все четыре новичка вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном попозировали для фотографов с футболками красно-белых, а после ответили на вопросы собравшихся журналистов.
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В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
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Армия и оружие

Уничтоженные украинские Ил-76 показали из космоса

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Армия и оружие

В России стартуют испытания бронеавтомобилей нового поколения «Атлет»

Предварительные испытания бронеавтомобилей "Атлет", которые придут на смену машинам семейства "Тигр", начались в России, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Обновлено в 20:11
Политика

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды

Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
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Культура

Набор клоунов и акробатов в цирковое училище может стать целевым

Росгосцирк планирует согласовать план целевого набора по подготовке акробатов, эквилибристов, гимнастов, клоунов и других артистов в самых различных жанрах с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщил РИА Новости и. о. гендиректора компании Владимир Шемякин.
Обновлено в 20:33
Политика

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено в 14:44
Политика

МИД Франции прокомментировал выход США из ДРСМД

Во Франции в пятницу, 2 августа, прокомментировали выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:32
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
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В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»

Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.
Обновлено вчера в 08:59
Финансы

Курсы доллара и евро прибавили сразу по рублю

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара вырос до 65,39 рубля. Это более чем на рубль выше курса закрытия торгов предыдущего дня.
Обновлено в 09:33
Игры

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Политика

Госдепартамент США предупредил о террористической угрозе на Украине

Согласно информации ведомства, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России) и другие экстремистские группы могут выбрать праздники или предшествующие им дни.
Обновлено в 12:43
Наука

Специалисты изучили способы охоты летучих мышей

Обновлено вчера в 12:41
Наука

Лед в замерзающих каплях похож на губку, выяснили ученые

Физики из Китайской Народной Республики изучили процесс образования льда в охлажденных каплях воды и сделали неожиданное открытие — выяснилось, что лед в каплях имеет вид пористой структуры, напоминающей губку.
Обновлено в 04:21
Политика

Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада

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Экс-чемпион мира по боксу найден мертвым в польской тюрьме

Бывший чемпион мира по боксу среди молодежи по версии WBC Давид Костецки был найдет мертвым в польской тюрьме, где отбывал наказание.
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Футбол

Кавани: «Неймар еще может многое дать ПСЖ»

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани поделился мнением о партнере по команде Неймаре, который хочет покинуть клуб.
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Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено вчера в 00:28
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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Происшествия

Россияне устроили драку в самолете и попали на видео

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Футбол

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
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Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
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Общество

Август будет аномально холодным, предупредили в Гидрометцентре

На побережье Краснодарского края и в Крыму август будет традиционно жарким — температура достигнет +32 °C.
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Политика

Кондолиза Райс оценила шансы на членство Украины в НАТО

В ближайшие годы Украина не сможет стать членом НАТО. Такое мнение выразила экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс.
Обновлено вчера в 23:26
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Американка подхватила инфекцию от собаки и лишилась конечностей

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Волочкова разделась для ответа злопыхателям

Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.
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