Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми

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