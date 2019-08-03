Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьмиRT на русском 18:22
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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