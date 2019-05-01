Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войныiReactor 06:20

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на портале правовой информации, сообщают официальные представители пресс-службы Кремля.
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Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны

Коммерсантъ06:29

Участникам Великой Отечественной войны повысили выплаты

REGNUMвчера в 17:01

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Российская газета05:50

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной

РИА Новости05:54

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

ТАСС05:47

Фронтовикам повысят пенсии

Парламентская газетавчера в 17:12

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны

RT на русском05:58
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Политика

Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05
Кино

Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России за день

Обновлено 29 апреля в 12:54
Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Происшествия

Юрист прокомментировал приговор Ассанжа

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:37
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Наука

Ученые Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей

Проект поддержали создатели самого популярного в мире приложения для любителей астрономии — Star Walk 2. Теперь созвездия Мстителей, найденные российскими учеными, смогут увидеть поклонники MARVEL по всему миру.
Обновлено вчера в 12:38
Авто

Назван ТОП-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Обновлено вчера в 11:40
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Музыка

Назван состав российского жюри на конкурсе «Евровидение-2019»

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2019" опубликовали список членов профессионального жюри от России.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Пригожин призвал убрать руки от Алсу и поддержал ее

Обновлено в 07:33
Здоровье

Россияне стали чаще ходить в аптеки за лекарствами против аллергии

Врач иммунолог-аллерголог сети клиник «Доктор рядом» Лада Попова рассказала, что сейчас активно цветет тополь, ольха, орех и ясень.
Обновлено в 02:20
Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

На РЕН ТВ подали заявление о нарушении закона о «фейковых новостях»

Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров подал заявление в прокуратуру из-за недостоверного, по его мнению, новостного выпуска про приближающийся к Земле астероид.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Общество

В Риге прошло шествие против ликвидации русских школ

Массовое шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения прошло в среду в Риге.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

В Пентагоне озаботились успехами России и Китая в космосе

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил об ослабевании позиций Соединенных Штатов в космосе из-за технологических успехов России и Китая, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 04:50
Политика

Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 13:32
Общество

Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины

Напомним, что в январе жители Киева начали получать судебные иски по долгам за услуги ЖКХ.
Обновлено в 04:00
Авто

Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России

Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа

View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Футбол

В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.
Обновлено в 07:00
Футбол

«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам

Обновлено в 06:32
Транспорт

Новые дорожные знаки появились в России

С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Как работают Яндекс.Новости?
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