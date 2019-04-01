Экономика

Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимумаКоммерсантъ 06:52

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Доиндексация обойдется в 15–20 млрд руб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

RT на русском16:44

Подписан закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Газета.Ru09:45

Закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума подписан президентом РФ

Интерфакс07:14

Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Российская газета07:41

Путин подписал закон о доплатах для пенсионеров сверх прожиточного минимума

ТАСС06:38

Путин подписал законопроект о доиндексации пенсий

Известия07:37

Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума

РИА Новости06:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Общество

Американцев шокировала любовь россиян к гематогену

Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства

Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено в 12:46
Политика

В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Наука

В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей

Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Кино

Премьера фильма «Коридор бессмертия» состоится 1 мая

Обновлено в 15:06
Футбол

Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»

Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию.
Обновлено в 12:07
Спорт

Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой

Обновлено в 16:28
Политика

Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти

Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.
Обновлено в 05:04
Политика

Байдена повторно обвинили в домогательствах

Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 19:28
Баскетбол

Драммонд и Лиллард стали лучшими игроками минувшей недели в НБА

Лучшим игроком Западной конференции НБА стал разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард.
Обновлено в 18:17
Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Политика

В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным

Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено в 17:50
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Спорт

Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах

Россиянин Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате, может выступать в других организациях за пределами США, несмотря на дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA).
Обновлено в 16:51
Космос

Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий?

Обновлено в 18:24
Интернет

Пользователи Gmail смогут отправлять письма по расписанию

С 1 апреля пользователи Gmail смогут отправлять письма в удобное время.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес

Хелен Миррен признана самой красивой постаревшей знаменитостью

В рейтинге самых красивых постаревших знаменитостей среди женщин лидером стала 73-летняя британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен.
Обновлено в 17:33
Происшествия

В Норвегии воссоздадут ситуацию перед столкновением фрегата с танкером

Обновлено в 18:55
Армия и оружие

В Китае активно обсуждаются истребители Су-57

Обновлено в 13:29
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из обломков

Обновлено в 09:40
Здоровье

В Москве разработали медицинский клей для лечения ран и ожогов

В Москве разработали уникальный хирургический клей, с помощью которого можно останавливать кровотечение, а также лечить раны и ожоги.
Обновлено в 07:45
Политика

Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено в 10:27
Наука

В Томске ученый разработал прототип двухколесного автомобиля

Обновлено 30 марта в 22:21
Общество

Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих

Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Почему в НАТО верят, что Россия «исказила сигнал спутников GPS»

В министерстве обороны Норвегии утверждают, что Россия «глушила сигналы системы GPS во время учений НАТО».
Обновлено в 11:00
Финансы

От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике

Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное