Экономика
Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимумаКоммерсантъ 06:52
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Доиндексация обойдется в 15–20 млрд руб.
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Общество
Американцев шокировала любовь россиян к гематогену
Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства
Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено в 12:46
Политика
В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Наука
В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей
Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Кино
Премьера фильма «Коридор бессмертия» состоится 1 мая
Обновлено в 15:06
Футбол
Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»
Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию.
Обновлено в 12:07
Спорт
Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой
Обновлено в 16:28
Политика
Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти
Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.
Обновлено в 05:04
Политика
Байдена повторно обвинили в домогательствах
Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 19:28
Баскетбол
Драммонд и Лиллард стали лучшими игроками минувшей недели в НБА
Лучшим игроком Западной конференции НБА стал разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард.
Обновлено в 18:17
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Политика
В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным
Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено в 17:50
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Спорт
Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах
Россиянин Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате, может выступать в других организациях за пределами США, несмотря на дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA).
Обновлено в 16:51
Космос
Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий?
Обновлено в 18:24
Интернет
Пользователи Gmail смогут отправлять письма по расписанию
С 1 апреля пользователи Gmail смогут отправлять письма в удобное время.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Хелен Миррен признана самой красивой постаревшей знаменитостью
В рейтинге самых красивых постаревших знаменитостей среди женщин лидером стала 73-летняя британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен.
Обновлено в 17:33
Армия и оружие
В Китае активно обсуждаются истребители Су-57
Обновлено в 13:29
Здоровье
В Москве разработали медицинский клей для лечения ран и ожогов
В Москве разработали уникальный хирургический клей, с помощью которого можно останавливать кровотечение, а также лечить раны и ожоги.
Обновлено в 07:45
Политика
Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено в 10:27
Наука
В Томске ученый разработал прототип двухколесного автомобиля
Обновлено 30 марта в 22:21
Общество
Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих
Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Почему в НАТО верят, что Россия «исказила сигнал спутников GPS»
В министерстве обороны Норвегии утверждают, что Россия «глушила сигналы системы GPS во время учений НАТО».
Обновлено в 11:00
Финансы
От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике
Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35