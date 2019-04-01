Экономика
Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимумаКоммерсантъ 06:52
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Доиндексация обойдется в 15–20 млрд руб.
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Футбол
Итудис: УНИКС был лучшей командой
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (73:83).
Обновлено в 15:50
Политика
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР
Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Происшествия
В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции
Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено в 20:16
Происшествия
На севере Москвы загорелась многоэтажка
В Москве произошло возгорание в многоэтажке на Ленинградском проспекте. Об этом 2 апреля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 22:45
Спорт
Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой
Обновлено в 16:28
Кино
Начались съемки художественного фильма о Юлии Началовой
Обновлено в 19:31
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Происшествия
СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой
Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.
Обновлено в 22:50
Экономика
О прибавке к пенсии после 1 апреля рассказали в ПФР
Пенсионном фонде России рассказали о прибавке к пенсии, которая произойдёт после 1 апреля.
Обновлено в 09:22
Здоровье
Саратовская область вошла в число самых бешеных регионов страны
Наибольшее количество случаев выявлено в Московской, Пензенской, Владимирской, Амурской, Саратовской, Новосибирской и Калужской областях, а также в Красноярском крае, уточняет ЦНМВЛ.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в школе в Аризоне
В США подросток открыл стрельбу в одной из аризонских школ.
Обновлено в 13:34
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Здоровье
В Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом
Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.
Обновлено в 20:48
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Общество
Петербуржцы задолжали 40,5 млрд рублей
Речь идет о сумме в 3,34 миллионов рублей.
Обновлено в 13:55
Происшествия
СК проверит обстоятельства смерти пенсионера в супермаркете Москвы
Пенсионер не оплатил товар в одном из супермаркетов Москвы и таинственно умер.
Обновлено в 16:53
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено в 22:34
Футбол
Пикфорд стал участником драки около бара
В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено в 15:26
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине
Шоумен и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко после обработки 97,48% протоколов гарантированно проходят во второй тур выборов главы государства.
Обновлено в 21:18
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков
Частный самолёт разбился накануне при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено в 10:01
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
Обновлено в 15:36
Футбол
На стадионе «Динамо» началась замена газона
На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.
Обновлено в 15:33
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено в 22:01
Происшествия
Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца
Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.
Обновлено в 21:55