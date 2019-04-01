Экономика

Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимумаКоммерсантъ 06:52

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Доиндексация обойдется в 15–20 млрд руб.
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