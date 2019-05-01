Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВИзвестия 05:59

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 1 мая. Суммы ежемесячных выплат в результате вырастут в среднем на 15–20%, то есть в среднем на 9,5 тыс. рублей.
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Путин повысил пенсии ветеранам

Вести.Ru06:49

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны

Коммерсантъ06:29

Пенсии ветеранов ВОВ вырастут почти на 10 тысяч рублей

Катунь 2428 апреля в 21:45

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной

РИА Новости05:54

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

ТАСС05:47

Чистят карму: Чиновники повысят пенсии ветеранов ко Дню Победы

VistaNews29 апреля в 10:28

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Известия05:59
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Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Экономика

«Соллерс» сократил чистую прибыль по МСФО почти в 22 раза

Чистый долг снизился до 3,7 млрд руб. по сравнению с 7,7 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах?

Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:25
Общество

На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек

В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский может утратить расположение жителей страны в случае, если пойдет на "уступки" России и откажется от части Донбасса.
Обновлено в 10:37
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Политика

Путин подписал закон о надежном Рунете

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Резник был обкурен на первомайском шествии в Петербурге

Депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника задержали во время первомайского шествия, так как он, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 08:51
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Футбол

Мохамед Салах: «„Ливерпулю“ все еще больно из-за прошлогоднего финала ЛЧ»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, насколько тяжело он пережил поражение «красных» от «Реала» в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне.
Обновлено в 12:51
Политика

Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Политика

Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии

Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Авто

Назвали топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»

Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Авто

В России появится ещё один автозавод по выпуску «немцев»

В прошлом году уже ходили слухи, что немцы будут строить свой завод в России, там же в Калининградской области.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фотографию в бикини

После беременности Полина Гагарина сильно поправилась, но после родов ей невероятно быстро удалось привести себя в порядок.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Спорт

Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире

Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США провели успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США.
Обновлено в 10:45
Хоккей

Локтионов стал игроком «Металлурга»

Магнитогорский «Металлург» заключил контракт на один сезон с нападающий Андреем Локтионовым.
Обновлено в 08:25
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Происшествия

На норвежской нефтедобывающей платформе в Северном море возник пожар

Обновлено в 11:15
Политика

Болтон призвал Россию не вмешиваться в события в Венесуэле

США призывают Россию не вмешиваться в события в Венесуэле, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Школьник утонул в Костромской области после падения с плота

По информации ГУ МЧС по Костромской области, происшествие произошло около 16.30 в водном карьере, который находится на окраине города.
Обновлено в 11:21
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Политика

США и «Талибан» договорятся о выводе войск из Афганистана

Обновлено в 09:11
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