Политика
Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВИзвестия 05:59
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 1 мая. Суммы ежемесячных выплат в результате вырастут в среднем на 15–20%, то есть в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Экономика
«Соллерс» сократил чистую прибыль по МСФО почти в 22 раза
Чистый долг снизился до 3,7 млрд руб. по сравнению с 7,7 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах?
Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:25
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский может утратить расположение жителей страны в случае, если пойдет на "уступки" России и откажется от части Донбасса.
Обновлено в 10:37
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Политика
Путин подписал закон о надежном Рунете
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Резник был обкурен на первомайском шествии в Петербурге
Депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника задержали во время первомайского шествия, так как он, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 08:51
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Футбол
Мохамед Салах: «„Ливерпулю“ все еще больно из-за прошлогоднего финала ЛЧ»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, насколько тяжело он пережил поражение «красных» от «Реала» в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне.
Обновлено в 12:51
Политика
Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Шоу-бизнес
Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»
Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Авто
В России появится ещё один автозавод по выпуску «немцев»
В прошлом году уже ходили слухи, что немцы будут строить свой завод в России, там же в Калининградской области.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фотографию в бикини
После беременности Полина Гагарина сильно поправилась, но после родов ей невероятно быстро удалось привести себя в порядок.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Спорт
Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире
Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США провели успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США.
Обновлено в 10:45
Хоккей
Локтионов стал игроком «Металлурга»
Магнитогорский «Металлург» заключил контракт на один сезон с нападающий Андреем Локтионовым.
Обновлено в 08:25
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Политика
Болтон призвал Россию не вмешиваться в события в Венесуэле
США призывают Россию не вмешиваться в события в Венесуэле, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Школьник утонул в Костромской области после падения с плота
По информации ГУ МЧС по Костромской области, происшествие произошло около 16.30 в водном карьере, который находится на окраине города.
Обновлено в 11:21
Политика
США и «Талибан» договорятся о выводе войск из Афганистана
Обновлено в 09:11