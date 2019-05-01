Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВИзвестия 05:59

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 1 мая. Суммы ежемесячных выплат в результате вырастут в среднем на 15–20%, то есть в среднем на 9,5 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.

Экономика «Соллерс» сократил чистую прибыль по МСФО почти в 22 раза Чистый долг снизился до 3,7 млрд руб. по сравнению с 7,7 млрд руб. в 2017 году.

Политика Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах? Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.

Общество На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество Тайский король объявил о женитьбе Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.

Политика Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский может утратить расположение жителей страны в случае, если пойдет на "уступки" России и откажется от части Донбасса.

Хоккей Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.

Политика Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.

Политика Путин подписал закон о надежном Рунете Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Происшествия Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Происшествия Резник был обкурен на первомайском шествии в Петербурге Депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника задержали во время первомайского шествия, так как он, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Футбол Мохамед Салах: «„Ливерпулю“ все еще больно из-за прошлогоднего финала ЛЧ» Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, насколько тяжело он пережил поражение «красных» от «Реала» в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Политика Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.

Политика Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.

Шоу-бизнес Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица» Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.

Авто В России появится ещё один автозавод по выпуску «немцев» В прошлом году уже ходили слухи, что немцы будут строить свой завод в России, там же в Калининградской области.

Шоу-бизнес Полина Гагарина опубликовала фотографию в бикини После беременности Полина Гагарина сильно поправилась, но после родов ей невероятно быстро удалось привести себя в порядок.

Происшествия В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.

Спорт Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.

Армия и оружие США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III США провели успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США.

Хоккей Локтионов стал игроком «Металлурга» Магнитогорский «Металлург» заключил контракт на один сезон с нападающий Андреем Локтионовым.

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.

Политика Болтон призвал Россию не вмешиваться в события в Венесуэле США призывают Россию не вмешиваться в события в Венесуэле, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.