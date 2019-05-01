Политика
Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВИзвестия 05:59
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 1 мая. Суммы ежемесячных выплат в результате вырастут в среднем на 15–20%, то есть в среднем на 9,5 тыс. рублей.
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Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Северном море загорелась нефтяная платформа
Обновлено в 09:56
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Политика
FT: Трамп пошел на уступки ради заключения торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп решил отказаться от обвинений Китая в возможных попытках кибершпионажа из-за заключения торговой сделки, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 07:02
Экономика
Путин подписал указ об ипотечных каникулах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 10:04
Авто
Lada Raven станет «российским ответом Tesla»
Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Политика
США и «Талибан» договорятся о выводе войск из Афганистана
Обновлено в 09:11
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Хоккей
Локтионов стал игроком «Металлурга»
Магнитогорский «Металлург» заключил контракт на один сезон с нападающий Андреем Локтионовым.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Авто
Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года
Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено в 08:29
Общество
На первомайскую демонстрацию в Луганске вышли более 50 тысяч человек
Как сообщили в местной федерации профсоюзов, сегодняшнее шествие стало самым масштабным с момента провозглашения республики В Федерации профсоюзов самопровозглашенной ЛНР рассказали, что в праздничной демонстрации сегодня приняли участие более 50 тысяч человек, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:40
Общество
В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод
Обновлено вчера в 13:29
Авто
Lexus представит новую бюджетную модель в 2021 году
Новинка придет на хэтчбеку Lexus CT, выпущенному в 2011 году.
Обновлено в 06:28
Происшествия
На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света
Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Общество
Сын Авакова устроил тайную роскошную свадьбу в Италии
Обновлено в 08:15
Происшествия
Росгвардейцы помогли потерявшемуся в Москве ветерану вернуться домой
Сотрудники Росгвардии помогли заблудившемуся ветерану Великой Отечественной войны вернуться домой в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа ведомства.
Обновлено в 09:11
Политика
Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома
Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Политика
Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В Париже полицейские ударили корреспондента РИА Новости
Обновлено в 08:37
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова
Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено вчера в 16:53