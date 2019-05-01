Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВИзвестия 05:59

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 1 мая. Суммы ежемесячных выплат в результате вырастут в среднем на 15–20%, то есть в среднем на 9,5 тыс. рублей.
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Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной

РБК07:01

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны

Коммерсантъ06:29

Участникам Великой Отечественной войны повысили выплаты

REGNUMвчера в 17:01

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны

RT на русском05:58

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Российская газета05:50

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной

РИА Новости05:54

Путин подписал закон о закрытии унаследованных за рубежом счетов чиновников за полгода

ТАСС10:05
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Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Северном море загорелась нефтяная платформа

Обновлено в 09:56
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Политика

FT: Трамп пошел на уступки ради заключения торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп решил отказаться от обвинений Китая в возможных попытках кибершпионажа из-за заключения торговой сделки, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 07:02
Экономика

Путин подписал указ об ипотечных каникулах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 10:04
Авто

Lada Raven станет «российским ответом Tesla»

Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол

«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам

Обновлено в 06:32
Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

Обновлено в 02:29
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:03
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Политика

США и «Талибан» договорятся о выводе войск из Афганистана

Обновлено в 09:11
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Хоккей

Локтионов стал игроком «Металлурга»

Магнитогорский «Металлург» заключил контракт на один сезон с нападающий Андреем Локтионовым.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Авто

Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года

Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено в 08:29
Общество

На первомайскую демонстрацию в Луганске вышли более 50 тысяч человек

Как сообщили в местной федерации профсоюзов, сегодняшнее шествие стало самым масштабным с момента провозглашения республики В Федерации профсоюзов самопровозглашенной ЛНР рассказали, что в праздничной демонстрации сегодня приняли участие более 50 тысяч человек, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Полицейские задержали более ста человек на демонстрациях в РФ

Обновлено в 09:42
Общество

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

Обновлено вчера в 13:29
Авто

Lexus представит новую бюджетную модель в 2021 году

Новинка придет на хэтчбеку Lexus CT, выпущенному в 2011 году.
Обновлено в 06:28
Происшествия

На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света

Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Общество

Сын Авакова устроил тайную роскошную свадьбу в Италии

Обновлено в 08:15
Происшествия

Росгвардейцы помогли потерявшемуся в Москве ветерану вернуться домой

Сотрудники Росгвардии помогли заблудившемуся ветерану Великой Отечественной войны вернуться домой в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа ведомства.
Обновлено в 09:11
Политика

Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома

Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Политика

Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

В Париже полицейские ударили корреспондента РИА Новости

Обновлено в 08:37
Театры

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова

Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено вчера в 16:53
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