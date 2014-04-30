Политика

Путин повысил пенсии ветеранам Великой Отечественной войныNews.ru 06:26

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий пенсию ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тысячи рублей в месяц.
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Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны

Коммерсантъ06:29

Участникам Великой Отечественной войны повысили выплаты

REGNUMвчера в 17:01

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной

РИА Новости05:54

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

ТАСС05:47

В России увеличиваются пенсии ветеранов Великой Отечественной войны

Говорит Москва00:19

Фронтовикам повысят пенсии

Парламентская газетавчера в 17:12

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Российская газета05:50
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Общество

На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек

Обновлено в 04:33
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram в некоторых странах заявил о сбое в работе социальной сети.
Обновлено в 14:24
Футбол

Британский миллиардер не отрицает возможность покупки «Челси»

Британский бизнесмен Джим Ратклифф не исключил возможность приобретения «Челси» у россиянина Романа Абрамовича.
Обновлено в 11:15
Кино

Последние «Мстители» собрали в прокате миллиард рублей за три дня

Обновлено в 08:38
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Несколько человек были задержаны на первомайском шествии в Петербурге

Полиция задержала нескольких участников первомайского шествия по Невскому проспекту.
Обновлено в 10:57
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка

Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Соседи депутата Резника жалуются на постоянный запах марихуаны в доме

Постоянный запах марихуаны в подъезде дома, где проживает скандально известный депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, раздражает соседей.
Обновлено в 12:57
Политика

В мире выросло число убийств евреев

«В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет», — цитирует «Интерфакс» доклад, поступивший в распоряжение информагентства.
Обновлено в 11:51
Общество

В Новосибирске начинается «Монстрация»

В полдень 1 мая у Дома офицеров в центре Новосибирска начинается «Монстрация».
Обновлено в 01:02
Политика

Госсекретарь США заявил о возможности военной операции в Венесуэле

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что Вашингтон способен при необходимости организовать военную операцию в Венесуэле.
Обновлено в 09:03
Политика

США запретили своим авиакомпаниям полеты над Венесуэлой

Американским авиакомпаниям запрещено проводить полеты над территорией Венесуэлы.
Обновлено в 00:33
Космос

Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети

Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено в 11:03
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Наука

Антропологи нашли останки первых жителей Тибета

Обновлено в 14:00
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Космос

NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов

Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).
Обновлено в 09:31
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено 29 апреля в 02:53
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Ленинградской области

Уточняется, что пострадали оба водителя, еще один мужчина и дети в возрасте семи и девяти лет.
Обновлено в 13:45
Общество

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Анжелика Варум рассказала о своем отношении к пластическим операциям

В честь предстоящего мероприятия исполнительница решила дать интервью и рассказать о своем отношении к пластическим операциям.
Обновлено в 07:43
Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Политика

Зеленский извинился за плачущего Кадырова

В передаче Зеленского «Чисто News» были показаны кадры, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Обновлено вчера в 16:52
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