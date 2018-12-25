Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в среднем по России вырос на 117 рублей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации. С 1 января 2019 года МРОТ в среднем по России будет равняться 11280 рублям.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отразили атаку над Дамаском

Политика Политика На Украине заканчивается военное положение 30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России В морских акваториях у границ России Соединенные Штаты размещают морские системы противоракетной обороны, стратегические неядерные системы высокоточного оружия, а также объекты военной инфраструктуры.

Происшествия Происшествия В Ульяновске обнаружили четыре трупа с огнестрельными ранениями "17-летний местный житель госпитализирован с огнестрельным ранением плеча", - говорится в сообщении.

Общество Общество Роскачество проверило мандарины

Здоровье Здоровье Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.

Экономика Экономика «Ъ» предупредил о подорожании мобильного интернета в России В России с начала 2019 года ожидается рост цен на мобильный интернет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Content Review.

Происшествия Происшествия Перестрелка произошла в центре Казани Обстоятельства ночной перестрелки в центре Казани выясняют правоохранительные органы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.

Происшествия Происшествия У безработного москвича в метро украли рюкзак с 8 млн руб Неделей ранее в Москве у безработного водителя BMW похитили сумку с 13 млн руб. Трое неизвестных на автомобиле Mercedes перегородили ему дорогу, затем разбили топором стекло в автомобиле и выстрелили в него из травматического оружия.

Происшествия Происшествия В аэропорту Домодедово авто протаранило КПП В аэропорту Домодедово автомобиль, взятый в аренду, протаранил пропускной пункт.

Происшествия Происшествия Суд лишил водительских прав тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева Мировой суд в Красноярске лишил на 1,5 года водительских прав главного тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Политика Политика Япония выйдет из IWC и возобновит коммерческий промысел китов

Космос Космос «Дочка» «Роскосмоса» заключила контракт на коммерческий пуск «Союза» Компания «Главкосмос пусковые услуги», дочерняя структура «Роскосмоса», заключила контракт на третий коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Политика Политика Северная и Южная Кореи символически объединили свои железные дороги Об объединении дорог КНДР и Южной Кореи лидеры двух стран Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин говорили еще в ходе своей первой встречи в апреле этого года.

Экономика Экономика СМИ назвали фирмы Пригожина девелоперами судебного квартала в Петербурге

Общество Общество Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.

Политика Политика Луценко заявил о «третьей волне оккупации» со стороны России Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Bild заявил, что инцидент в Керченском проливе стал «третьей волной оккупации» со стороны России после ситуации в Крыму и Донбассе.

Происшествия Происшествия Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.

Происшествия Происшествия В Тольятти найдена убитой 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию Тело 16-летней пловчихи Сафии А. было найдено на пустыре на улице Юбилейной в Тольятти. Об этом сообщает телеканала НТВ.

Экономика Экономика Путин повысил минимальную зарплату Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в среднем по России вырос на 117 рублей.

Армия и оружие Армия и оружие В России создают новый комплекс управляемого ракетного оружия «Булат»

Армия и оружие Армия и оружие Пушков отреагировал на отражение ракетного удара по Дамаску Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на отражение комплексами С-300 ракетного удара по Дамаску.

Энергетика Энергетика Цены на нефть приблизились к $50 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля - августа 2017 года.

Происшествия Происшествия В США самолет упал на жилые дома

Политика Политика Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне могут бесплатно ловить рыбу на водоемах общего пользования, за исключением ряда объектов, предусмотренных законодательством, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой-информации.

Происшествия Происшествия Нетрезвый депутат после корпоратива избил двух женщин и подростка

Происшествия Происшествия Два ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Якутии

Общество Общество В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.

Политика Политика В России предложили развернуть Гольфстрим для уничтожения США Прорыв радиальной дайки исландского вулкана Снайфельсйокюдль термоядерным зарядом обрушит юго-западный склон с ледником в Атлантический океан и как следствие спровоцирует разворот течения Гольфстрим, воды которого затопят восточное побережье Северной Америки, пишет «Военно-промышленный курьер».