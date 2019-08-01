Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособийРИА Новости 16:18
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Футбол
Томас Цорн: «Спартак» продал игроков на рекордную сумму
В пятницу московский "Спартак" на своем стадионе провел презентацию новичков клуба.
Обновлено в 14:50
Политика
Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом
Президент России Владимир Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом.
Обновлено в 15:55
Политика
Объяснена невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.
Обновлено в 17:55
Экономика
Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах.
Обновлено вчера в 21:57
Авто
Skoda в августе продлила скидки на свои автомобили
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «земля-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Политика
Путин подписал закон о повышении транспортной безопасности в РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном повышении транспортной безопасности в РФ, предусматривающий обязанность перевозчиков предоставлять доступ к данным с технических средств подразделениям ФСБ, МВД и Ространснадзора.
Обновлено в 15:44
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Финансы
Российский рынок акций открылся падением индексов
Европейские рынки акций преимущественно закрылись ростом Рынки акций США закрылись падением биржевых индикаторов Сегодня фондовые индексы стран АТР реагируют резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков
Обновлено в 15:06
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото
Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.
Обновлено в 02:11
Музыка
На Красной площади с 23 по 26 августа пройдет фестиваль «Спасская башня детям»
На Красной площади с 23 по 26 августа пройдет фестиваль детских духовых оркестров «Спасская башня детям», сообщает пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации.
Обновлено в 10:29
Музыка
Кэти Перри выплатит почти $3 млн за плагиат
Федеральный суд присяжных в США обязал Кэти Перри заплатить рэперу Маркусу Грею (Flame) 2,78 миллиона долларов.
Обновлено в 00:59
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Авто
На смену модели Citroen C4 придет «знаменательная новинка»
По словам Ксавье Пежо, который возглавляет отдел стратегического планирования автопроизводителя, на смену модели Citroen C4 придет «знаменательная новинка».
Обновлено в 11:54
Политика
Путин запретил выдавать микрокредиты под залог жилья
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать гражданам займы под залог жилья.
Обновлено в 16:04
Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию Белоруссии с Россией
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Обновлено в 08:03
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО «Первый канал» — свыше 32,8 млрд руб.
Обновлено в 08:39
Экономика
США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
ЕС и США подписали соглашение о поставках на европейский рынок американской говядины, в производстве которой не используются гормоны роста, речь идет о выделении квоты объемом 35 тысяч тонн сроком на семь лет, сообщила в пятницу ЕК.
Обновлено в 17:17