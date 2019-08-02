Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособийРИА Новости 16:18
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Политика
Медведев назвал Курилы российским субъектом
Российский премьер Дмитрий Медведев завил, что Курильские острова являются землей России после сообщения японского МИД, выразившего сожаление из-за его поездки на остров Итуруп, передает ТАСС.
Обновлено в 02:09
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Космос
Вперед, кролик Энерджайзер! Ровер Mars 2020 получает свою ядерную «батарейку»
Ядерные реакторы применяются на аппаратах-близнецах Voyager («Вояджер»), находящихся в данное время в межзвездном пространстве; спутником New Horizons («Новые горизонты»), прошедшим в 2015 г. мимо Плутона, а также марсианским ровером НАСА Curiosity, научным предшественником вездехода Mars 2020.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Морской отряд Росгвардии в Мурманской области отметил 30-летний юбилей
Обновлено в 13:13
Авто
В июле продали 425 машин Haval F7 в России
Обновлено в 09:24
Политика
Как выход США из ДРСМД может сказаться на мировой безопасности
«Если США после выхода из ДРСМД возобновят разработки и размещение ракет средней дальности, то это нанесёт серьёзный урон стратегическому балансу и стабильности в мире, повысит напряжённость и недоверие, окажет серьёзное влияние на многосторонний процесс контроля над вооружениями и международный процесс разоружения, а также поставит под угрозу региональный мир и безопасность», — указала она.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Космос
Стартап хочет запустить сотовую сеть в космос
Обновлено в 12:19
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено в 19:21
Происшествия
Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик
Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено в 18:20
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 08:29
Политика
Госдеп США предупредил об угрозе терактов на Украине
Госдепартамент США предупредил граждан об опасности пребывания на Украине в августе из-за угрозы атак со стороны боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
Обновлено в 14:34
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил 50 миллионов за форварда «Аякса» Нереса
Нападающий «Аякса» Давид Нерес летом может сменить клуб. Заполучить футболиста желает «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 18:53
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с природными пожарами в Красноярском крае.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Гороскоп на 3 августа: День несет надежду и забирает печаль
Третий лунный день несет надежду, дарит вдохновение и забирает печаль.
Обновлено в 17:53
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Общество
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам – у крымского мыса Тарханкут на западе полуострова, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:57
Наука
Названа главная основная причина развития рака
Научные специалисты из Медицинского колледжа Бейлора (Соединенные Штаты Америки) определили, что главной и основной причиной возникновения онкологических заболеваний у человека является дисфункция гена TP53.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Рубцова расплакалась, рассказывая об онкологии Гайдуляна
Звезды сериалов "СашаТаня" и "Универ" Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян стали гостями телепрограммы Бориса Корчевникова "Судьба человека", где рассказали о личной жизни и дружбе за пределами съемочной площадки.
Обновлено в 08:07
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Здоровье
Меньше всего скорую помощь ждут в Ингушетии и Калмыкии
Быстрее всего скорая помощь приезжает в Ингушетии и Калмыкии — в 99% случаев на это требуется меньше 20 минут, следует из статистического сборника Министерства здравоохранения России за 2018 год.
Обновлено в 00:33
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Общество
На Урале скончался вице-спикер свердловского заксобрания
В Свердловской области умер вице-спикер регионального заксобрания Анатолий Сухов («Единая Россия»).
Обновлено в 16:07
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Политика
Путин подписал закон, разрешающий охотиться с луком и арбалетом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте - такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия, также лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 05:00
Экономика
США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
ЕС и США подписали соглашение о поставках на европейский рынок американской говядины, в производстве которой не используются гормоны роста, речь идет о выделении квоты объемом 35 тысяч тонн сроком на семь лет, сообщила в пятницу ЕК.
Обновлено в 17:17