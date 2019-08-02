Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Политика Медведев назвал Курилы российским субъектом Российский премьер Дмитрий Медведев завил, что Курильские острова являются землей России после сообщения японского МИД, выразившего сожаление из-за его поездки на остров Итуруп, передает ТАСС.

Политика МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Общество В Москве появились тропические постельные клопы Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.

Космос Вперед, кролик Энерджайзер! Ровер Mars 2020 получает свою ядерную «батарейку» Ядерные реакторы применяются на аппаратах-близнецах Voyager («Вояджер»), находящихся в данное время в межзвездном пространстве; спутником New Horizons («Новые горизонты»), прошедшим в 2015 г. мимо Плутона, а также марсианским ровером НАСА Curiosity, научным предшественником вездехода Mars 2020.

Политика Как выход США из ДРСМД может сказаться на мировой безопасности «Если США после выхода из ДРСМД возобновят разработки и размещение ракет средней дальности, то это нанесёт серьёзный урон стратегическому балансу и стабильности в мире, повысит напряжённость и недоверие, окажет серьёзное влияние на многосторонний процесс контроля над вооружениями и международный процесс разоружения, а также поставит под угрозу региональный мир и безопасность», — указала она.

Политика Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».

Происшествия Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.

Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Политика Госдеп США предупредил об угрозе терактов на Украине Госдепартамент США предупредил граждан об опасности пребывания на Украине в августе из-за угрозы атак со стороны боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Происшествия Возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с природными пожарами в Красноярском крае.

Общество Названо самое чистое место для купания в Черном море Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам – у крымского мыса Тарханкут на западе полуострова, передает РИА Новости.

Наука Названа главная основная причина развития рака Научные специалисты из Медицинского колледжа Бейлора (Соединенные Штаты Америки) определили, что главной и основной причиной возникновения онкологических заболеваний у человека является дисфункция гена TP53.

Шоу-бизнес Рубцова расплакалась, рассказывая об онкологии Гайдуляна Звезды сериалов "СашаТаня" и "Универ" Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян стали гостями телепрограммы Бориса Корчевникова "Судьба человека", где рассказали о личной жизни и дружбе за пределами съемочной площадки.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Здоровье Меньше всего скорую помощь ждут в Ингушетии и Калмыкии Быстрее всего скорая помощь приезжает в Ингушетии и Калмыкии — в 99% случаев на это требуется меньше 20 минут, следует из статистического сборника Министерства здравоохранения России за 2018 год.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Общество На Урале скончался вице-спикер свердловского заксобрания В Свердловской области умер вице-спикер регионального заксобрания Анатолий Сухов («Единая Россия»).

Политика Путин подписал закон, разрешающий охотиться с луком и арбалетом Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте - такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия, также лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.