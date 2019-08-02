Общество

Путин подписал закон о повышении детских пособийРИА Новости 16:18

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Малоимущие плавчане могут получить некоторые денежные выплаты

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Путин подписал закон об увеличении выплат на ребенка

Вести.Ru18:29

Путин подписал закон о повышении пособий на детей до 3 лет из нуждающихся семей

Интерфакс16:28

Путин подписал закон об увеличении пособий на ребенка с 50 рублей до прожиточного минимума

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Путин подписал закон о повышении детских пособий

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Путин подписал закон о пособиях за детей до трех лет

РБК19:23

Одобрен закон о пособиях на детей от 1,5 лет

Новости Кировского района Санкт-Петербурга02:32
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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Госдеп США предупредил об угрозе терактов на Украине

Госдепартамент США предупредил граждан об опасности пребывания на Украине в августе из-за угрозы атак со стороны боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
Обновлено в 14:34
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Нападающий «Аякса» Давид Нерес летом может сменить клуб. Заполучить футболиста желает «Манчестер Юнайтед».
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Возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с природными пожарами в Красноярском крае.
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Третий лунный день несет надежду, дарит вдохновение и забирает печаль.
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Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам – у крымского мыса Тарханкут на западе полуострова, передает РИА Новости.
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Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте - такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия, также лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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