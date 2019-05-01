Путин подписал закон о повышении акциза на импортный табакNews.ru 10:47

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышающем коэффициенте акциза для импортной табачной продукции.

Путин подписал закон о повышении акциза на импортный табак

Финансы Как может измениться курс рубля после майских праздников Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Политика WikiLeaks осудила приговор Ассанжу Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.

Общество Двое участников Pussy Riot получили убежище в Швеции Участники Pussy Riot краснодарские художники Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский получили политическое убежище в Швеции после апелляции в Миграционном суде, сообщает телеканал SVT.

Политика Помпео вновь заявил о возможности военной операции в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил, что проведение военной операции в Венесуэле не исключено.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Футбол Главный тренер «Милана» закрыл команду на тренировочной базе на 5 дней Гаттузо решил закрыть всю команду на 5 дней на базе до матча с «Болоньей».

Экономика Путин подписал закон об ипотечных каникулах Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.

Происшествия МИД РФ прокомментировал атаку на российского журналиста в Париже Насилие в отношение корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой в Париже назвали недопустимым в Министерстве иностранных дел РФ.

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.

Шоу-бизнес Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.

Транспорт В России появились новые дорожные знаки С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.

Политика Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Политика Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.

Общество В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация» Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Общество Тайский король объявил о женитьбе Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.

Культура Юрий Лоза рассказал о самой главной ошибке шоу «Голос. Дети» Юрий Лоза отметил, что они якобы мешают вести по сетке шоу подходящих по картинке людей.

Космос Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.

Музыка Киркоров пригрозил покинуть Евровидение Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.

Политика Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.