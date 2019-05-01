Экономика

Путин подписал закон о повышении акциза на импортный табакNews.ru 10:47

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышающем коэффициенте акциза для импортной табачной продукции.
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Путин подписал закон о повышающем коэффициенте акцизов на ввозимый в РФ табак

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Путин подписал закон о повышении акциза на импортный табак

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Путин отменил налоговую преференцию для импортного табака

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РБК10:13

Путин подписал закон о повышающем коэффициенте акцизов на импортный табак

ТАСС09:54
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Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
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Насилие в отношение корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой в Париже назвали недопустимым в Министерстве иностранных дел РФ.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
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View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
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В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
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