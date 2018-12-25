Закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на следующий год подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации. Согласно закону, размер МРОТ в 2019 году будет равен 11280 рублей.

Президент РФ подписал закон о повышении МРОТ в 2019 году

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