Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ, предусматривающий рост минимальной оплаты труда в среднем на 117 рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

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