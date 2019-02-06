Путин подписал закон о постановке на воинский учет по месту проживанияРоссийская газета 08:00

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает вставать на воинский учет по месту фактического проживания граждан без регистрации по месту жительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о постановке на воинский учет по месту проживания

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