Политика
Путин подписал закон о постановке на воинский учет по месту пребыванияРЕН ТВ 07:52
Президент России Владимир Путин подписал закон о постановке граждан РФ на воинский учет по месту фактического пребывания. Документ опубликован на портале правовой информации. Законопроект был внесен в 2017 году группой членов Совфеда во главе с сенатором Виктором Озеровым.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд
Обновлено в 05:58
Авто
BMW отзывает в России 28,6 тысячи автомобилей
Обновлено в 15:23
Происшествия
В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание
В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 08:32
Технологии
Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты
Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.
Обновлено в 15:22
Авто
Представлен обновленный Volkswagen Passat
Немецкий концерн Volkswagen провел официальную презентацию обновленного седана Volkswagen Passat и рестайлингового Volkswagen Passat Variant, ориентированные на европейским авторынок.
Обновлено в 07:36
Авто
Новая Toyota Corolla появится в России с единственным мотором
Компания Toyota раскрыла детали о новом седане Corolla, который на российском рынке появится в продаже в 2019 году.
Обновлено в 11:02
Политика
Бывший президент Бразилии Лула получил ещё почти 13 лет тюрьмы
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приговорён к ещё почти 13 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег в рамках второго уголовного процесса, сообщает AFP.
Обновлено в 14:29
Авто
Audi обновила внешность купе и родстера TT RS
Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Космос
Космонавты из ОАЭ проходят тренировки по выживанию в подмосковном лесу
Экипаж космонавтов из Объединенных Арабских Эмиратов, который проходит подготовку в России, начал тренировки по выживанию в Подмосковье.
Обновлено в 18:14
Происшествия
У здания ЦБ Нидерландов в Амстердаме произошла перестрелка
Полицейские открыли огонь по мужчине у здания Центрального банка Нидерландов в Амстердаме. Об этом сообщают Reuters и местный телеканал AT5.
Обновлено в 15:46
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Политика
Супруга Ярошенко рассказала, что летчик не получает медпомощи
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме Данбери (штат Коннектикут), все еще не получает медицинской помощи, несмотря на обращение к администрации пенитенциарного учреждения.
Обновлено вчера в 04:47
Космос
Запуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb запланирован на 22 февраля
Для ремонта во Французскую Гвиану на космодром Куру вылетали специалисты НПО имени Лавочкина.
Обновлено в 14:30
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в Кубке Испании
Обновлено в 17:22
Авто
Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq
Салон компактного кроссовера Skoda Kamiq, премьера которого состоится на Женевском автосалоне через месяц, воплотит новую концепцию, которую анонсировали с помощью концепт-кара Vision RS, Центральным элементов интерьера станет планшет мультимедийной системы с эргономичным упором для запястья.
Обновлено в 06:05
Общество
Рэпера Децла проводили в последний путь аплодисментами
Гроб с телом артиста собравшиеся проводили аплодисментами. Проститься с музыкантом пришли тысячи людей.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей
Мировой суд Пскова оштрафовал на 150 тысяч рублей редакцию радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" в связи с эфиром программы журналистки Светланы Прокопьевой, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Максим Костиков.
Обновлено в 15:29
Авто
Tesla и Mercedes начали переговоры о создании электрофургона
Tesla и Mercedes ведут переговоры о создании фургона, работающего на батареях, сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя совета директоров Daimler (владеет Mercedes) Дитер Цетше.
Обновлено в 11:26
Происшествия
В Эквадоре убили российского туриста
Турист из России скончался в Эквадоре из-за множественных ножевых ранений, сообщил представитель консульского отдела посольства РФ в латиноамериканской стране.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Китаец украл через банкоматы $1 миллион, снимая наличные в полночь
В Китае 43-летний программист Цинь Цишень воспользовался уязвимостью в компьютерной сети банка Huaxia Bank — своего бывшего работодателя, — чтобы тайком снимать деньги через банкоматы.
Обновлено в 10:08
Финансы
«Газпром» впервые за два года разместил еврооблигации в долларах
«Газпром» разместил семилетние еврооблигации в долларах объемом $1,25 млрд под 5,15% годовых, сообщает РБК со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Обновлено в 16:15
Космос
Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе
Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
Обновлено в 01:24
Интернет
Google выпустила расширение Chrome для проверки безопасности паролей
Первое Password Checkup создано с целью обеспечить защиту паролей и если система обнаружит, что логин или пароль пользователя на сайте может быть скомпрометирован, то пользователь об этом получит уведомление с рекомендацией смены пароля.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
В Госдепе усомнились в опасности российского «Посейдона»
В Госдепартаменте заявили, что «не доверяют российской пропаганде», оценивая потенциальные способности российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон».
Обновлено в 15:17
Технологии
«ВКонтакте» сможет автоматически удалять «экстремистский контент»
Популярная платформа «ВКонтакте» получит возможность автоматом отфильтровывать и чистить изображения, признанные экстремистским материалом.
Обновлено в 17:53
Космос
NASA назвало 2018 год четвертым самым жарким в истории
Минувший год стал одним из самых теплых из когда-либо зарегистрированных за всю 139-летнюю историю метеонаблюдений.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Застрявшую на льдине на Москве-реке лисицу спасли
Спасателям позвонила местная жительница и рассказала, что увидела на льдине посреди реки лису.
Обновлено в 10:17
Гаджеты
Озвучена цена смартфона Honor 10 Lite в России
Обновлено в 11:53
Общество
Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма
Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
Обновлено в 02:32
Спорт
Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов
Как сообщает телеканал NRK, формат соревнований предстоящего этапа в канадском Кэнморе будет изменен.
Обновлено в 05:05