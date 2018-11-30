Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет 2018 года и на плановый период 2019-2020 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о поправках в бюджет 2018 года

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