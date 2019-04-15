Экономика

Путин подписал закон о передаче регионам доходов от акцизов на спиртРИА Новости вчера в 13:12

Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании администрирования доходов бюджетов, который предусматривает с 2020 года направление всех доходов от акцизов на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в бюджеты субъектов РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон о передаче с 2020г акцизов на этиловый спирт в регионы РФ

Интерфакс - Россия01:12

Путин подписал закон о передаче регионам доходов от акцизов на спирт

Парламентская газетавчера в 15:59

Подписан закон о передаче регионам РФ доходов от акцизов на спирт

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Доходы от акцизов на спирт пойдут в регионы

АБНвчера в 13:24

Путин подписал закон о передаче регионам доходов от акцизов на спирт

РИА Новостивчера в 13:12

В.Путин подписал закон о едином способе зачисления штрафов в бюджеты

Агентство Москвавчера в 12:23
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Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
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Обновлено в 01:36
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АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
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В России могут ввести платные перекрестки

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Опубликованы фотографии Собора Парижской Богоматери после пожара

Мировые информационные агентства опубликовали первые фотографии собора Парижской Богоматери после жуткого пожара.
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Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

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Объем поставок муки из Приморья в Китай увеличился в два раза

Экспортпшеничной муки из Приморского края в Китай с начала 2019 года вырос почти в два раза, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на приморское управление Россельхознадзора.
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Действующий украинский лидер Петр Порошенко обратился к экс-министру финансов Александру Данилюку с призывом прекратить членство в штабе кандидата на пост президента Владимира Зеленского из-за конфликта интересов по делу Приватбанка миллиардера Игоря Коломойского.
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Сульшер: память о матче с «ПСЖ» поможет «МЮ» в игре с «Барселоной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено вчера в 12:12
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