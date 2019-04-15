Экономика
Путин подписал закон о передаче регионам доходов от акцизов на спиртРИА Новости вчера в 13:12
Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании администрирования доходов бюджетов, который предусматривает с 2020 года направление всех доходов от акцизов на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в бюджеты субъектов РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон о передаче с 2020г акцизов на этиловый спирт в регионы РФ
Интерфакс - Россия01:12
Путин подписал закон о передаче регионам доходов от акцизов на спирт
Парламентская газетавчера в 15:59
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
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