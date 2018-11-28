Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, в соответствии с которым в 2019-2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане, будет проводится эксперимент, в рамках которого будет введен налог на профессиональный доход для самозанятых граждан.

Экономика Экономика В АФК «Система» допустили продажу «Детского мира» до конца года Сделка по продаже пакета АФК «Система» в «Детском мире» может быть закрыта в 2018 году, сообщил журналистам основной акционер корпорации Владимир Евтушенков.

Политика Политика Путин рассказал о развитии российской экономики Экономика адаптируется Отвечая на вопросы участников форума, президент отметил, что российская экономика адаптируется к сложностям и создает условия для внутреннего развития, несмотря на кризисные явления и "даже искусственно создаваемые трудности".

Финансы Финансы ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».

Экономика Экономика Минфин не выполнит сниженный план по внутренним займам в 2018 году Минфин России не выполнит план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на внутреннем рынке в текущем году, несмотря на то, что он уже был снижен в ходе последних поправок в бюджет-2018.

Энергетика Энергетика Прибыль «Лукойла» за девять месяцев выросла в 1,5 раза Нефтяная компания «Лукойл» за январь — сентябрь 2018 г. получила чистую прибыль в 460,1 млрд руб. (+54,24% год к году), говорится в отчете компании (по МСФО).

Экономика Экономика ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд Ранее Центробанк опубликовал отчет ВТБ, из которого следовало о выдаче Центральноафриканской Республике кредита в $12 млрд, сообщало Reuters.

Финансы Финансы Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах На Московской бирже цена акций "Газпрома" к 15:41 выросла до 161,1 рубля (+4,8%), максимум сделок составил 162,5 рубля (+5,7%) - пик более чем за месяц; объем торгов достиг 3,89 млрд рублей.

Экономика Экономика Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.

Экономика Экономика Недельная инфляция в РФ составила 0,1%, годовая ускорилась до 3,9% Инфляция в России за период с 20 по 26 ноября составила 0,1%, сообщил в среду Росстат.

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