Экономика

Путин подписал закон о новом налоговом режиме для самозанятых
Газета.Ru
09:08

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, в соответствии с которым в 2019-2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане, будет проводится эксперимент, в рамках которого будет введен налог на профессиональный доход для самозанятых граждан.
Газета.Ru09:08

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Путин подписал закон о новом налоговом режиме для самозанятых

Газета.Ru09:08

Путин определил судьбу самозанятых россиян

Lenta.ru02:08

Президент РФ подписал законы о специальном льготном налоговом режиме для самозанятых

Государственная Дума РФ02:43

Путин подписал законы о налоговом эксперименте для самозанятых

РИА Новостивчера в 19:17

Путин подписал закон о налоговом режиме для самозанятых

Коммерсантъвчера в 15:40

Путин подписал закон о налоге для самозанятых

Интерфаксвчера в 11:29

Путин подписал закон о введении налогов для самозанятых

ТАССвчера в 11:16
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
Экономика

В АФК «Система» допустили продажу «Детского мира» до конца года

Сделка по продаже пакета АФК «Система» в «Детском мире» может быть закрыта в 2018 году, сообщил журналистам основной акционер корпорации Владимир Евтушенков.
Обновлено в 09:06
Политика

Путин рассказал о развитии российской экономики

Экономика адаптируется Отвечая на вопросы участников форума, президент отметил, что российская экономика адаптируется к сложностям и создает условия для внутреннего развития, несмотря на кризисные явления и "даже искусственно создаваемые трудности".
Обновлено в 08:23
Финансы

ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января

По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 08:26
Экономика

Минфин не выполнит сниженный план по внутренним займам в 2018 году

Минфин России не выполнит план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на внутреннем рынке в текущем году, несмотря на то, что он уже был снижен в ходе последних поправок в бюджет-2018.
Обновлено в 08:54
Энергетика

Прибыль «Лукойла» за девять месяцев выросла в 1,5 раза

Нефтяная компания «Лукойл» за январь — сентябрь 2018 г. получила чистую прибыль в 460,1 млрд руб. (+54,24% год к году), говорится в отчете компании (по МСФО).
Обновлено в 08:43
Экономика

ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд

Ранее Центробанк опубликовал отчет ВТБ, из которого следовало о выдаче Центральноафриканской Республике кредита в $12 млрд, сообщало Reuters.
Обновлено в 08:50
Финансы

Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах

На Московской бирже цена акций "Газпрома" к 15:41 выросла до 161,1 рубля (+4,8%), максимум сделок составил 162,5 рубля (+5,7%) - пик более чем за месяц; объем торгов достиг 3,89 млрд рублей.
Обновлено в 09:14
Экономика

Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия

Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.
Обновлено в 09:10
Экономика

Недельная инфляция в РФ составила 0,1%, годовая ускорилась до 3,9%

Инфляция в России за период с 20 по 26 ноября составила 0,1%, сообщил в среду Росстат.
Обновлено в 08:42
Экономика

Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций

На минувшей неделе 20 ноября Росстат отчитался о резком ускорении роста инвестиций в третьем квартале этого года.
Обновлено в 07:32
Экономика

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Лидером рейтинга, как и год назад, осталась французская компания Auchan, сохранившая первое место, несмотря на то, что ее выручка в России сократилась за год на 11,77% (с 403,6 млрд руб. до 356,1 млрд руб.).
Обновлено в 08:44
Экономика

Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года

Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 08:28
Экономика

Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды

В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.
Обновлено в 09:13
Экономика

Почему с Bitcoin все будет хорошо

В 2018 г. стоимость криптовалют непрерывно снижается, Bitcoin уже подешевел на 80% — с $20 тыс. до $4 тысяч.
Обновлено в 06:58
Экономика

Оценка роста ВВП США в III квартале сохранена на уровне 3,5%

Экономика США в III квартале выросла на 3,5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли страны.
Обновлено в 09:12
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