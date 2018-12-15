Политика

Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ в интернете
РИА Новости
07:38

Президент России владимир Путин подписал закон защите детей от колумбайн-сообществ в интернете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости07:38
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который обязывает мгновенно блокировать во внесудебном порядке «колумбайн-сообщества» и «группы смерти», соответствующий документ
 опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
Коммерсантъ08:11

Подробнее о событии

Путин подписал закон о немедленной блокировке «колумбайн-сообществ»

РБК08:38

Путин подписал указ о блокировке сайтов, провоцирующих детскую агрессию

Коммерсантъ08:11

Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ

News.ru07:44

Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ в интернете

РИА Новости07:38

Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ

RT на русском07:35

Путин подписал закон о блокировке сайтов, побуждающих детей к совершению преступлений

ТАСС07:21

Госдума приняла восьмитысячный закон

КузПресс14 декабря в 22:47
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Политика

Путин: новые российские ракеты не нарушают ДРСМД

Президент России Владимир Путин в ходе заседания расширенной коллегии Министерства обороны страны заявил, что новые российские ракеты не нарушают положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:21
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма

Генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".
Обновлено вчера в 20:49
Политика

В начале 2019 года начнет свою работу конституционный комитет Сирии

По итогам переговоров главы МИД трёх стран выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, сказано, что первое заседание конституционного комитета Сирии пройдет в начале 2019 года.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Трамп создал командование Космическими силами США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 11:20
Политика

Стало известно имя преемника Джона Маккейна в сенате США

Новым преемником американского сенатора-республиканца Джона Маккейна станет Марта Максалли.
Обновлено в 11:18
Политика

Ватикан не признает новую украинскую церковь

Напомним, ранее пресс-секретарь новой украинской церкви Евстратий Зоря объявил, что Ватикан признал образование отдельной религиозной организации.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

От «Кобры» до «Ярсов». Чем вооружилась армия России в 2018 году

Обновлено в 10:00
Политика

Первый президент Украины предрек развал России в случае оккупации

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в случае оккупации территории Украины Россия прекратит свое существование в течение года.
Обновлено в 11:28
Политика

Правительство поддержало концепцию проекта о новостных агрегаторах

Российский кабмин поддерживает концепцию проекта об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ, сообщил в ходе обсуждения инициативы полпред правительства в Госдуме Александр Синенко.
Обновлено в 08:02
Политика

Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства

Закон предлагает наделить президента правом определять категории иностранцев, которые имеют право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:42
Политика

Путин поручил обеспечить создание регистра нуждающихся в лекарствах

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2019 года законодательно обеспечить создание единого регистра нуждающихся в лекарствах граждан, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 11:19
Политика

Британия готовится к Brexit без сделки

Министр по вопросам Brexit Великобритании Стивен Баркли заявил, что правительство страны занимается подготовкой к варианту выхода страны из состава Евросоюза без соглашения.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Британский корабль-разведчик вошел в Черное море

Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.
Обновлено в 06:12
Политика

Сайт посольства России в Лондоне подвергся кибератаке

Сайт посольства России в Великобритании был взломан во второй половине дня в понедельник, 17 декабря, передаёт РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.
Обновлено в 06:33
Политика

Экс-советник Трампа отрицает российскую версию смерти главы ГРУ

Бывший советник президента США Майкл Флинн дал показания на допросе в ФБР, из которых следует, что начальник ГРУ России Игорь Сергун умер не в подмосковном доме отдыха, как сообщалось ранее, а в Ливане.
Обновлено в 01:15
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