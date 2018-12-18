Политика

Путин подписал закон о немедленной блокировке «колумбайн-сообществ»
РБК
08:38

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий немедленную блокировку сайтов с информацией, которая может спровоцировать детей на совершение опасных для жизни противоправных действий. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РБК08:38
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который обязывает мгновенно блокировать во внесудебном порядке «колумбайн-сообщества» и «группы смерти», соответствующий документ
 опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
Коммерсантъ08:11

Подробнее о событии

Путин подписал закон о немедленной блокировке «колумбайн-сообществ»

РБК08:38

Путин подписал указ о блокировке сайтов, провоцирующих детскую агрессию

Коммерсантъ08:11

Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ

News.ru07:44

Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ в интернете

РИА Новости07:38

Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ

RT на русском07:35

Путин подписал закон о блокировке сайтов, побуждающих детей к совершению преступлений

ТАСС07:21

Госдума приняла восьмитысячный закон

КузПресс14 декабря в 22:47
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:20, Ашберн
Армия и оружие

Путин озвучил приоритетные вопросы для российской армии на 2019 год

Обновлено в 07:28
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма

Генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Встреча конституционного комитета Сирии намечена на начало 2019 года

Россия, Иран и Турция намерены провести первую встречу сирийского конституционного комитета в начале 2019 года в Женеве.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Трамп создал командование Космическими силами США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 11:20
Политика

Правительство поддержало концепцию проекта о новостных агрегаторах

Российский кабмин поддерживает концепцию проекта об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ, сообщил в ходе обсуждения инициативы полпред правительства в Госдуме Александр Синенко.
Обновлено в 08:02
Политика

Ватикан не признает новую украинскую церковь

Напомним, ранее пресс-секретарь новой украинской церкви Евстратий Зоря объявил, что Ватикан признал образование отдельной религиозной организации.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

Разведывательный корабль британского флота вошел в Черное море

Разведывательный корабль Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Echo вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено в 07:00
Политика

Сайт посольства России в Лондоне подвергся кибератаке

Сайт посольства России в Великобритании был взломан во второй половине дня в понедельник, 17 декабря, передаёт РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.
Обновлено в 06:33
Политика

Госдума обратится в ОБСЕ из-за гонений на священников на Украине

Госдума намерена обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 04:04
Политика

В США опровергли российскую версию смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна

Начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане — это следует из показаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, которые он дал на допросе в ФБР.
Обновлено в 00:37
Политика

Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в пристрастности

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что компании Facebook, Twitter и Google необъективны по отношению к нему и продвигают интересы демократов.
Обновлено в 08:14
Политика

Британия готовится к Brexit без сделки

Министр по вопросам Brexit Великобритании Стивен Баркли заявил, что правительство страны занимается подготовкой к варианту выхода страны из состава Евросоюза без соглашения.
Обновлено в 10:40
Политика

Кравчук предрек России распад в случае «захвата Украины»

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия распадется, если попробует "захватить" украинские территории.
Обновлено в 10:56
Политика

Украина продлила на год ограничения в торговле с Россией

Кабинет министров Украины во вторник продлил действие двух постановлений от 30 декабря 2015 года, предусматривающих ограничения на импорт ряда товаров из РФ и введение ввозной пошлины в отношении некоторых других российских товаров, до 31 декабря 2019 года, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

В Сирии погиб еще один россиянин

Александр Дудченко, которого называют астраханским десантником, попал под минометный обстрел.
Обновлено в 09:33
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