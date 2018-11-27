Экономика
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах лицам, оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
РИА Новости11:34
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Энергетика
Козак и независимые АЗС обсудили розничный рынок топлива
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак во вторник провел совещание о ситуации на розничном рынке нефтепродуктов с участием независимых сетей АЗС и нефтетрейдеров, сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.
Обновлено в 13:52
Экономика
«Дочка» ВТБ на Украине признана неплатежеспособным банком
Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о признании неплатежеспособным АО "ВТБ Банк" - дочернее предприятие российского банка ВТБ.
Обновлено в 13:48
Финансы
Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых
Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составлял 3%, говорил ранее источник ТАСС.
Обновлено в 13:55
Экономика
Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводы
В Сбербанке прокомментировали публикации СМИ о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах одной тысячи рублей.
Обновлено в 13:55
Финансы
Рубль слегка подорожал к доллару и евро на старте торгов вторника
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов после существенного снижения накануне.
Обновлено в 13:44
Экономика
Кудрин обнаружил экономику России в «застойной яме»
Российская экономика попала в "серьезную застойную яму", уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 13:34
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 25%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре 2018 года снизилась до 25% против 25,8% в сентябре, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 09:04
Экономика
Половина российских компаний не заметила влияния санкций Запада
Половина респондентов, опрошенных специалистами PwC и аналитического центра НАФИ, заявили, что санкции не затронули непосредственно их бизнес.
Обновлено в 12:31
Экономика
Пятая часть молочных продуктов на рынке России оказалась фальсификатом
Доля фальсифицированных продуктов на российском рынке молочных продуктов достигает 20%, заявили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 13:18
Экономика
Минпромторг поддержал мораторий на правку закона о торговле
Минпромторг согласился с позицией представителей бизнеса и поддержал мораторий на дальнейшее ужесточение законодательства о регулировании торговых сетей, говорится в поступившем в РБК комментарии замглавы министерства Виктора Евтухова.
Обновлено в 13:53
Экономика
Выручка АФК «Система» в III квартале выросла на 13,6%
Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в III квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6% и составила 204,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 08:59
Финансы
Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты
Турецкая лира впервые за полгода уступила звание самой рискованной валюты в мире российскому рублю, указывает Bloomberg.
Обновлено в 12:56
Экономика
Уолл-стрит открылся в минусе после заявлений Трампа
На настроения рынка повлияли, прежде всего, заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые пошлины на китайские товары.
Обновлено в 11:13
Экономика
Российская ОВК поставит Deutsche Bahn 130 вагонов
Планируется, что в первом полугодии 2020 года DB будет поставлено 130 вагонов.
Обновлено в 10:18
Энергетика
Франция стремится к независимости от ископаемых источников энергии
К 2022 году страна избавится от угольных ТЭС Франция собирается постепенно отказываться от использования ископаемых источников энергии, поскольку это позволит ей не зависеть от рынка нефти и газа, прежде всего — от основных игроков, таких как Россия и Иран.
Обновлено в 13:06