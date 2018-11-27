Экономика
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах лицам, оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
РИА Новости11:34
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Экономика
Правительство выслушает независимые АЗС и трейдеров
При Минэнерго будет создана рабочая группа с участием всех ключевых объединений независимых АЗС, трейдеров и крупных нефтяных компаний – для выработки совместных предложений по развитию розничного топливного рынка, рассказал «Ведомостям» представитель зампреда правительства Дмитрия Козака.
Обновлено в 14:25
Финансы
Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых
Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составлял 3%, говорил ранее источник ТАСС.
Обновлено в 17:37
Экономика
Нацбанк Украины признал филиал ВТБ неплатежеспособным
Украинский филиал российского банка «ВТБ» был признан неплатежеспособным Национальным банком Украины (НБУ), сообщает 27 ноября УНИАН.
Обновлено в 13:48
Экономика
Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводы
В Сбербанке прокомментировали публикации СМИ о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах одной тысячи рублей.
Обновлено в 16:39
Экономика
Кудрин обнаружил экономику России в «застойной яме»
Российская экономика попала в "серьезную застойную яму", уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 17:18
Экономика
ВТБ назвал технической ошибкой данные о кредите ЦАР на $12 млрд
Информация о кредите в $12 млрд, выданных банком ВТБ Центральноафриканской республике, появилась в отчете в результате технической ошибки, данные будут скорректированны, сообщил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 15:44
Экономика
Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты
Турецкая лира впервые за полгода уступила звание самой рискованной валюты в мире российскому рублю, указывает Bloomberg.
Обновлено в 15:16
Экономика
Половина российских компаний не заметила влияния санкций Запада
Половина респондентов, опрошенных специалистами PwC и аналитического центра НАФИ, заявили, что санкции не затронули непосредственно их бизнес.
Обновлено в 15:22
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 25%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре 2018 года снизилась до 25% против 25,8% в сентябре, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 09:04
Экономика
Минпромторг поддержал мораторий на правку закона о торговле
Минпромторг согласился с позицией представителей бизнеса и поддержал мораторий на дальнейшее ужесточение законодательства о регулировании торговых сетей, говорится в поступившем в РБК комментарии замглавы министерства Виктора Евтухова.
Обновлено в 14:48
Экономика
Пятая часть молочных продуктов на рынке России оказалась фальсификатом
Доля фальсифицированных продуктов на российском рынке молочных продуктов достигает 20%, заявили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 15:29
Экономика
Nasdaq запустит фьючерсы на биткойн
Стоимость фьючерсов на биткойн на Nasdaq будет рассчитана по спотовой цене со многих криптовалютных бирж, отобранных специализирующейся на управлении инвестициями фирмой VanEck Associates Corp. Nasdaq далеко не первая задумалась о торговле деривативами на криптовалюты.
Обновлено в 14:19
Экономика
Выручка АФК «Система» в III квартале выросла на 13,6%
Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в III квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6% и составила 204,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 08:59
Финансы
Акции «Норникеля» превысили исторический максимум
Сегодня в ходе торгов на Московской бирже котировки акций крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, компании «Норильский никель», обновили свои исторические максимумы.
Обновлено в 10:20
Экономика
Путин в среду обсудит с правительством инвестпроекты из списка Белоусова
Первый зампред правительства и министр финансов Антон Силуанов и президент РСПП Александр Шохин сообщат президенту Путину, чем кончилось обсуждение с крупнейшими предпринимателями списка приоритетных инвестиционных проектов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля и подтвердили «Ведомостям» два собеседника, близкие к участникам рабочей группы.
Обновлено в 14:41