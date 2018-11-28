Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 января 2019 года самозанятые будут платить налоги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Эксперимент рассчитан на десять лет — он будет действовать по декабрь 2028 года.

Финансы Финансы ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».

Экономика Экономика Больше половины новых российских евробондов купили британцы Более половины последнего выпуска российских еврооблигаций на общую сумму €1 млрд, размещенных накануне, выкупили британские инвесторы, следует из сообщения инвестиционной компании «ВТБ Капитал», выступавшей организатором размещения.

Экономика Экономика Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.

Экономика Экономика АФК «Система» договорилась о продаже «Детского мира» АФК «Система» может закрыть сделку по продаже своего пакета в «Детском мире» в 2018 году, заявил журналистам основной акционер компании Владимир Евтушенков.

Энергетика Энергетика Путин: Россию устраивает цена нефти $60 за баррель Путин пояснил, устраивает потому, что исходя из цен на нефть формируется бюджет страны.

Экономика Экономика ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд Ранее Центробанк опубликовал отчет ВТБ, из которого следовало о выдаче Центральноафриканской Республике кредита в $12 млрд, сообщало Reuters.

Энергетика Энергетика Прибыль «Лукойла» за девять месяцев выросла в 1,5 раза Нефтяная компания «Лукойл» за январь — сентябрь 2018 г. получила чистую прибыль в 460,1 млрд руб. (+54,24% год к году), говорится в отчете компании (по МСФО).

Экономика Экономика Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций На минувшей неделе 20 ноября Росстат отчитался о резком ускорении роста инвестиций в третьем квартале этого года.

Экономика Экономика Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании Лидером рейтинга, как и год назад, осталась французская компания Auchan, сохранившая первое место, несмотря на то, что ее выручка в России сократилась за год на 11,77% (с 403,6 млрд руб. до 356,1 млрд руб.).

Экономика Экономика Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.

Экономика Экономика Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.

Экономика Экономика Парламент Петербурга утвердил параметры бюджета на 2019 год Аналогичная показателю 2019 года сумма дефицита закладывалась в бюджет на 2018 год при доходах 538,7 млрд руб. и расходах 591,6 млрд руб. Социальная направленность Ранее сообщалось, что при рассмотрении бюджета поддержку парламентариев получили поправки, разработанные под руководством врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова депутатской фракцией "Единая Россия".

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