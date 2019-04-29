Политика
Путин подписал закон о надежном рунетеГазета.Ru 11:29
Президент России Владимир Путин в среду, 1 мая, подписал закон о надежном рунете, передает РИА "Новости" со ссылкой на текст документа. Закон возлагает на Роскомнадзор обязанность координировать обеспечение безопасного и устойчивого функционирования российского сегмента интернета.
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Около 40% екатеринбуржцев уверены, что закон об изоляции Рунета замедлит бизнес-процессы в стране
Эхо Москвы - Екатеринбург29 апреля в 02:03
Выборы в Украине, отставка Виталия Кушнарева и победа Ростовской области на Дельфийских играх: итоги
Городской репортер28 апреля в 07:00
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Культура
СМИ сообщили о госпитализации режиссера Чухрая
Обновлено в 00:08
Политика
WikiLeaks осудила приговор Ассанжу
Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Политика
Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии
В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Экономика
Путин ратифицировал протокол к конвенции с Австрией против двойных налогов
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к российско-австрийской конвенции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в среду.
Обновлено в 11:11
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Общество
В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Стерлитамаке голая девушка гуляла по улицам города
Сегодня, 1 мая, в Стерлитамаке прохожие заметили голую девушку, которая гуляла по улицам города, - сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 09:09
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Полицейские избили российскую журналистку в Париже
Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни
Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Политика
Путин назвал серьезным ущерб России от загрязнения «Дружбы»
Президент РФ Владимир Путин заявил об ущербе от ситуации с нефтепроводом «Дружба».
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Мюллер пожаловался на извращение сути его доклада генпрокурором США
Специальный прокурор США Роберт Мюллер возмущен тем, что генпрокурор Уильям Барр представил неполную версию доклада о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
США впервые применили F-35 в боевых условиях
Обновлено в 10:15
Общество
В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод
Обновлено вчера в 13:29
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Общество
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Экономика
Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy
Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Футбол
Погба ответил критикующим его легендам «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил экс-игрокам «красных дьяволов» Рою Кину и Полу Скоулзу, ранее критиковавшим француза.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Стало известно, когда ракету «Бронебойщик» примут на вооружение
Ракета "Бронебойщик" предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8.
Обновлено в 05:15