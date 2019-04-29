Политика

Путин подписал закон о надежном интернетеLenta.ru вчера в 11:23

Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон об устойчивом Рунете

РИА Новостивчера в 19:37

Time (США): коротко о новом российском законе о суверенном интернете (Time)

ИноСМИ28 апреля в 23:03

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Вести.Ruвчера в 11:40

Путин подписал закон о надежном рунете

Газета.Ruвчера в 11:29

Госкомпании не смогут использовать зарубежные базы данных

Computerworld Россия29 апреля в 05:30

Около 40% екатеринбуржцев уверены, что закон об изоляции Рунета замедлит бизнес-процессы в стране

Эхо Москвы - Екатеринбург29 апреля в 02:03

Путин подписал закон о «надежном интернете»

URA.Ruвчера в 11:52
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Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 17:04
Общество

По шести сирийским городам пройдет «Бессмертный полк»

Обновлено вчера в 23:27
Политика

Трамп пообещал «много чего» по ситуации в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, «просто ужасной» и пообещал, что на следующей неделе «много чего произойдет».
Обновлено в 00:10
Политика

Зеленский определился с главой администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено вчера в 22:40
Музыка

Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»

Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено 30 апреля в 21:50
Игры

Star Citizen Alpha 3.5 доступна бесплатно до 8 мая

До 8 мая Star Citizen Alpha 3.5 стала бесплатной для всех желающих. Это событие приурочено к запуску планеты-города ArcCorp.
Обновлено вчера в 03:16
Политика

Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT

Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 20:35
Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Общество

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года

По его данным, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.). Согласно прогнозу, атмосферное давление в городе продолжит падение.
Обновлено в 00:54
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено вчера в 11:13
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышках свиного гриппа в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян о важности вакцинации в связи со вспышками свиного гриппа в Индии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:31
Культура

Леониду Каневскому исполнилось 80 лет

Широчайшую известность Каневскому-киноактёру принесла роль майора Александра Томина в детективном телефильме с продолжением "Следствие ведут ЗнаТоКи".
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

Путин упростил получение российского паспорта для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства для иностранных граждан, пишет RT.
Обновлено вчера в 07:04
Хоккей

Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от проигрыша «Далласу» Радулова

Ранее сообщалось, что Тарасенко вошел в историю "Сент-Луиса".
Обновлено в 00:19
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
Кино

Оператор «Игры престолов» оправдался за слишком темные сцены битвы

Обновлено вчера в 13:18
Наука

Донорскую почку на место операции впервые доставил дрон

Донорскую почку 44-летней пациентке, которая ждала операции восемь лет, из одного округа Америки в другой впервые доставили на дроне.
Обновлено 30 апреля в 05:44
Армия и оружие

В дни празднования Дня Победы с выставкой современной военной техники ВВО смогут ознакомиться жители Улан-Удэ

Обновлено в 00:15
Армия и оружие

Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты

Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено вчера в 07:44
Политика

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии

Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности, в последнее время в стране не погиб ни один военнослужащий из РФ.
Обновлено вчера в 23:48
Авто

Эксперты назвали пункты ПДД, которые водитель должен знать наизусть

Одним из самых больших пунктов в ПДД является 2.7 – «Водителю запрещается».
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции

Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Авто

Обновлённый Chery Tiggo 8 поступил в продажу

Флагманский кроссовер китайского концерна Chery поступил в салоны дилеров марки – пока только в Поднебесной.
Обновлено 29 апреля в 07:58
Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено вчера в 21:07
Общество

Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тысяч рублей

Доходы главы Якутии Айсена Николаева в 2018 году больше на 700 тысяч рублей, чем в 2017 году, сообщается на официальном правительства региона.
Обновлено в 00:42
Как работают Яндекс.Новости?
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