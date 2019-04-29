Политика
Путин подписал закон о надежном интернетеLenta.ru вчера в 11:23
Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Около 40% екатеринбуржцев уверены, что закон об изоляции Рунета замедлит бизнес-процессы в стране
Эхо Москвы - Екатеринбург29 апреля в 02:03
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Общество
В США школьник потребовал через суд $275 млн от NBC
По словам Макмертри, NBC, критикующая президента США Дональда Трампа, "продвигала" историю со "школьником-расистом".
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено 30 апреля в 19:21
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером в США
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
В Париже перед первомайской демонстрацией задержали 165 человек
Число задержанных перед началом первомайской демонстрации в Париже возросло почти вдвое, достигнув 165, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Футбол
Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны»
Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".
Обновлено вчера в 18:04
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в матче Евротура
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче чешского этапа Евротура.
Обновлено вчера в 12:01
Кино
Завершились съемки последнего эпизода сериала «Теория Большого взрыва»
Актеры сериала "Теория Большого взрыва" отпраздновали окончание съемок заключительного эпизода картины.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка
В Стерлитамаке 1 мая по улицам гуляла голая девушка. Видео опубликовало ГТРК «Башкортостан».
Обновлено вчера в 20:35
Космос
Аномалия в центре Млечного Пути оказалась необъяснимой
Астрономы Массачусетского технологического института в США выяснили, что избыток диффузного гамма-излучения (GCE) в центре Млечного Пути может быть все-таки связан с аннигиляцией темного вещества.
Обновлено 30 апреля в 11:25
Политика
Уволен призывавший Россию заткнуться министр обороны Британии
В 2018 году Уильямсон посоветовал России "заткнуться" в ответ на обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов
Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»
Обновлено вчера в 05:27
Экономика
Компания Apple выплатит поставщику процессоров Qualcomm в качестве штрафа до 4,7 миллиарда долларов
Как передает ТАСС, сумма названа в квартальном отчете Qualcomm.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено вчера в 10:09
Теннис
Мария Шарапова снялась с турнира в Риме
Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на представительном турнире в Риме.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Собака за секунду успокоила семерых буйных щенков и удивила соцсети – видео
Пользователи Сети искренне удивились способности собаки моментально успокаивать щенков и в комментариях отметили, что это самое необычное видео про собак, которое они видели.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США
Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено вчера в 06:02
Хоккей
Кубок Стэнли. «Каролина» одержала третью победу над «Айлендерс»
Состоялся третий четвертьфинальный матч Кубка Стэнли между "Каролиной Хэррикейнс" и "Нью-Йорк Айлендерс".
Обновлено вчера в 21:51
Авто
Автоконцерн Fiat завершает продажи пикапа Fullback
Как известно, основой Fullback является пикап Mitsubishi L200, однако в итальянской компании решили оснастить автомобиль несколькими модификациями, а также различными расцветками.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено вчера в 00:44
Происшествия
Гигантский торнадо в Румынии сняли на видео
Гигантский торнадо образовался неподалеку от румынского города Кэлэраши. Местные жители сняли разрушительный смерч на видео.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
В Новосибирске 8-летнюю девочку в бурю высадили из автобуса
Восьмилетнюю школьницу, потерявшую транспортную карту, высадили из автобуса №95 в Новосибирске.
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму
Обновлено вчера в 08:28
Общество
С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»
Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено вчера в 01:30
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено вчера в 08:06