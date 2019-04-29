Политика

Путин подписал закон о надежном интернетеLenta.ru вчера в 11:23

Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Госкомпании не смогут использовать зарубежные базы данных

Computerworld Россия29 апреля в 05:30

Путин подписал закон о «надежном интернете»

URA.Ruвчера в 11:52

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Вести.Ruвчера в 11:40

Путин подписал закон о надежном рунете

Газета.Ruвчера в 11:29

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

РИА Новостивчера в 19:37

Около 40% екатеринбуржцев уверены, что закон об изоляции Рунета замедлит бизнес-процессы в стране

Эхо Москвы - Екатеринбург29 апреля в 02:03

Time (США): коротко о новом российском законе о суверенном интернете (Time)

ИноСМИ28 апреля в 23:03
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Общество

В США школьник потребовал через суд $275 млн от NBC

По словам Макмертри, NBC, критикующая президента США Дональда Трампа, "продвигала" историю со "школьником-расистом".
Обновлено вчера в 21:44
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено 30 апреля в 19:21
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

В Париже перед первомайской демонстрацией задержали 165 человек

Число задержанных перед началом первомайской демонстрации в Париже возросло почти вдвое, достигнув 165, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Футбол

Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны»

Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".
Обновлено вчера в 18:04
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в матче Евротура

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче чешского этапа Евротура.
Обновлено вчера в 12:01
Кино

Завершились съемки последнего эпизода сериала «Теория Большого взрыва»

Актеры сериала "Теория Большого взрыва" отпраздновали окончание съемок заключительного эпизода картины.
Обновлено вчера в 18:03
Политика

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка

В Стерлитамаке 1 мая по улицам гуляла голая девушка. Видео опубликовало ГТРК «Башкортостан».
Обновлено вчера в 20:35
Космос

Аномалия в центре Млечного Пути оказалась необъяснимой

Астрономы Массачусетского технологического института в США выяснили, что избыток диффузного гамма-излучения (GCE) в центре Млечного Пути может быть все-таки связан с аннигиляцией темного вещества.
Обновлено 30 апреля в 11:25
Политика

Уволен призывавший Россию заткнуться министр обороны Британии

В 2018 году Уильямсон посоветовал России "заткнуться" в ответ на обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов

Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»

Обновлено вчера в 05:27
Экономика

Компания Apple выплатит поставщику процессоров Qualcomm в качестве штрафа до 4,7 миллиарда долларов

Как передает ТАСС, сумма названа в квартальном отчете Qualcomm.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено вчера в 10:09
Теннис

Мария Шарапова снялась с турнира в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на представительном турнире в Риме.
Обновлено вчера в 17:55
Общество

Собака за секунду успокоила семерых буйных щенков и удивила соцсети – видео

Пользователи Сети искренне удивились способности собаки моментально успокаивать щенков и в комментариях отметили, что это самое необычное видео про собак, которое они видели.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США

Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено вчера в 06:02
Хоккей

Кубок Стэнли. «Каролина» одержала третью победу над «Айлендерс»

Состоялся третий четвертьфинальный матч Кубка Стэнли между "Каролиной Хэррикейнс" и "Нью-Йорк Айлендерс".
Обновлено вчера в 21:51
Авто

Автоконцерн Fiat завершает продажи пикапа Fullback

Как известно, основой Fullback является пикап Mitsubishi L200, однако в итальянской компании решили оснастить автомобиль несколькими модификациями, а также различными расцветками.
Обновлено вчера в 14:00
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено вчера в 00:44
Происшествия

Гигантский торнадо в Румынии сняли на видео

Гигантский торнадо образовался неподалеку от румынского города Кэлэраши. Местные жители сняли разрушительный смерч на видео.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия

В Новосибирске 8-летнюю девочку в бурю высадили из автобуса

Восьмилетнюю школьницу, потерявшую транспортную карту, высадили из автобуса №95 в Новосибирске.
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено вчера в 08:28
Общество

С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»

Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено вчера в 01:30
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено вчера в 08:06
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