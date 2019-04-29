Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»Ведомости вчера в 11:52
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации. По этому закону Роскомнадзор получает полномочия определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
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Около 40% екатеринбуржцев уверены, что закон об изоляции Рунета замедлит бизнес-процессы в стране
Эхо Москвы - Екатеринбург29 апреля в 02:03
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Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений
Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Галкин показал первомайский образ Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева вероятно тоже решили развеяться и отправились в путь.
Обновлено в 02:13
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Футбол
Лионель Месси: «Ливерпуль» не забил, и это самое важное
Ливерпуль не забил, и это самое важное.
Обновлено в 00:13
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Общество
Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи
Обновлено 30 апреля в 00:06
Армия и оружие
ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою
Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Гуайдо заявил, что в Венесуэле во время протестов погиб один человек
Как минимум один человек погиб в столкновениях во время акций протеста в Венесуэле.
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие
США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» России
Ранее сообщалось, что в США начали производить новое ядерное оружие малой мощности, предназначенное для борьбы с Россией.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года
С утра жители Одессы приходят к Дому профсоюзов напротив Куликова поля, где 2 мая 2014 года в результате беспорядков погибли 48 человек, а свыше 240 получили ранения, несут цветы и фотографии жертв.
Обновлено в 02:40
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Экономика
Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%
Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Петросяну отказали в расторжении церковного брака со Степаненко
Обновлено вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников фото в бикини
Татьяна Навка удивила своих поклонников, выложив в социальной сети Instagram откровенное фото.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Обновлено в 01:55
Технологии
Цифра: Электроскутеры с сальным юмором
Злоумышленники взломали прокатные электроскутеры в Австралии. Устройства стали говорить непристойности.
Обновлено в 02:18
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Из-за нарушения условий выхода под залог суд Лондона приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено 30 апреля в 13:32
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 05:18
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Здоровье
СМИ: У немецких граждан проблемы с алкоголем
Эксперты считают, что в Германии существует проблема алкоголизма.
Обновлено в 02:18
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Обновлено вчера в 21:07
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства
Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21