Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»Ведомости вчера в 11:52

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации. По этому закону Роскомнадзор получает полномочия определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
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Путин подписал закон об устойчивом Рунете

РИА Новостивчера в 19:37

Путин подписал закон о «надежном интернете»

URA.Ruвчера в 11:52

Путин подписал закон о надежном рунете

Газета.Ruвчера в 11:29

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Вести.Ruвчера в 11:40

Госкомпании не смогут использовать зарубежные базы данных

Computerworld Россия29 апреля в 05:30

Около 40% екатеринбуржцев уверены, что закон об изоляции Рунета замедлит бизнес-процессы в стране

Эхо Москвы - Екатеринбург29 апреля в 02:03

Time (США): коротко о новом российском законе о суверенном интернете (Time)

ИноСМИ28 апреля в 23:03
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Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Баскетбол

«Портленд» победил «Денвер» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

Обновлено в 02:03
Происшествия

В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений

Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Галкин показал первомайский образ Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева вероятно тоже решили развеяться и отправились в путь.
Обновлено в 02:13
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Футбол

Лионель Месси: «Ливерпуль» не забил, и это самое важное

Ливерпуль не забил, и это самое важное.
Обновлено в 00:13
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Общество

Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи

Обновлено 30 апреля в 00:06
Армия и оружие

ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою

Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Гуайдо заявил, что в Венесуэле во время протестов погиб один человек

Как минимум один человек погиб в столкновениях во время акций протеста в Венесуэле.
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие

США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» России

Ранее сообщалось, что в США начали производить новое ядерное оружие малой мощности, предназначенное для борьбы с Россией.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года

С утра жители Одессы приходят к Дому профсоюзов напротив Куликова поля, где 2 мая 2014 года в результате беспорядков погибли 48 человек, а свыше 240 получили ранения, несут цветы и фотографии жертв.
Обновлено в 02:40
Политика

Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Экономика

Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%

Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Петросяну отказали в расторжении церковного брака со Степаненко

Обновлено вчера в 07:25
Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников фото в бикини

Татьяна Навка удивила своих поклонников, выложив в социальной сети Instagram откровенное фото.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Обновлено в 01:55
Технологии

Цифра: Электроскутеры с сальным юмором

Злоумышленники взломали прокатные электроскутеры в Австралии. Устройства стали говорить непристойности.
Обновлено в 02:18
Происшествия

На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции

Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Из-за нарушения условий выхода под залог суд Лондона приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы.
Обновлено вчера в 06:54
Политика

Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено 30 апреля в 13:32
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 05:18
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Здоровье

СМИ: У немецких граждан проблемы с алкоголем

Эксперты считают, что в Германии существует проблема алкоголизма.
Обновлено в 02:18
Культура

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Обновлено вчера в 21:07
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Политика

Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства

Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
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