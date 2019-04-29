Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»Ведомости 11:52

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации. По этому закону Роскомнадзор получает полномочия определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
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Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Вести.Ru11:40

Около 40% екатеринбуржцев уверены, что закон об изоляции Рунета замедлит бизнес-процессы в стране

Эхо Москвы - Екатеринбург29 апреля в 02:03

Путин подписал закон о надежном Рунете

ТАСС11:38

Путин подписал закон о надежном рунете

Газета.Ru11:29

Госкомпании не смогут использовать зарубежные базы данных

Computerworld Россия29 апреля в 05:30

Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете

РИА Новости11:38

Time (США): коротко о новом российском законе о суверенном интернете (Time)

ИноСМИ28 апреля в 23:03
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Армия и оружие

Меркель выступила за наращивание поддержки странам Сахеля в деле борьбы с терроризмом

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду в Уагадугу встречу с лидерами стран "Группы пяти" (G5) зоны африканского Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, по итогам которой высказалась за наращивание поддержки государствам этого региона в деле противостояния террористической угрозе.
Обновлено в 20:13
Происшествия

Китайская семья заплатила $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд

Китайская семья заплатила 6,5 млн долларов, чтобы их дочь поступила в престижный Стэнфордский университет.
Обновлено в 20:13
Здоровье

Все, что вам нужно знать об изжоге сегодня, чтобы избежать осложнений в будущем

Все, что нужно знать об изжоге — в материале Passion.ru и Александра Кочаткова.
Обновлено в 17:00
Транспорт

ЦОДД сообщил об ограничении движения в Москве на время велогонок

Движение транспорта ограничат в Москве в связи с проведением 2 – 5 мая международного соревнования по велоспорту «Пять колец Москвы», рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Обновлено в 20:25
Авто

Названа пятерка лучших машин для майских шашлыков

Эксперты портала speedme.ru составили рейтинг самых подходящих моделей для выезда на природу, которые представлены на российском авторынке.
Обновлено в 04:44
Политика

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные ошибки.
Обновлено в 18:27
Политика

Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского

Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:56
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика

Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии

Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Здоровье

В Волгоградской области назвали лучших фельдшеров и медсестер

Лучшей медсестрой признана Ольга Гуселетова из хирургического отделения больницы № 22, лучшей участковой медсестрой по итогам конкурса стала Светлана Баландина из больницы скорой медицинской помощи № 15.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 19:52
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Происшествия

Гуайдо заявил, что в Венесуэле во время протестов погиб один человек

Как минимум один человек погиб в столкновениях во время акций протеста в Венесуэле.
Обновлено в 20:33
Политика

Омбудсмен Петербурга заявил о разгоне мирного шествия 1 мая

Обновлено в 18:03
Происшествия

В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка

Обновлено в 20:35
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал в среду свою вину по обвинению в сговоре с целью передачи Китаю секретной информации.
Обновлено в 19:52
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Музыка

Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Общество

В США разрешили продажу IQOS

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) выдало разрешение компании Philip Morris на реализацию системы нагревания табака IQOS.
Обновлено в 19:45
Политика

Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT

Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей.
Обновлено в 20:35
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Скончалась мать Марии Порошиной

Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

На Украине с 1 мая снизили цену на газ для населения.
Обновлено в 11:37
Происшествия

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Кино

На Hulu в 2020 году выйдут два сериала Marvel: «Призрачный гонщик» и «Хеллстром»

Стриминговый кинотеатр Hulu анонсировал два сериала по мотивам комиксов Marvel: один будет посвящён Призрачному гонщику, а другой — семейству Хеллстром.
Обновлено в 09:24
Общество

В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Здоровье

Спортсменка фитнес-бикини раскрыла секрет молодости с помощью питания

Спортсменка фитнес-бикини Валерия Барченко назвала губительные для женской красоты продукты питания.
Обновлено в 12:40
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счетом 3:0.
Обновлено в 17:47
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