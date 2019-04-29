Политика
Путин подписал закон о надежном РунетеТАСС 11:38
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
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Около 40% екатеринбуржцев уверены, что закон об изоляции Рунета замедлит бизнес-процессы в стране
Эхо Москвы - Екатеринбург29 апреля в 02:03
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Футбол
«Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю»
Обновлено в 17:00
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Транспорт
С 1 мая в России появились новые дорожные знаки
В России вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков на территории страны, а также уменьшенных знаков.
Обновлено в 04:24
Общество
Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В США задержали мужчину по обвинению в убийстве полувековой давности
В американском штате Флорида полиция арестовала 65-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства, которое произошло почти 50 лет назад.
Обновлено в 18:25
Общество
Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы
Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» названа туристами самой разочаровывающей достопримечательностью в Европе.
Обновлено 29 апреля в 06:46
Авто
Посмотрите на внедорожный Bugatti Divo, который спасет от апокалипсиса
Лондонская дизайн-студия YasidDESIGN опубликовала рендер лифтованного гиперкара Bugatti Divo.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
США впервые использовали истребители F-35A в бою
ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил.
Обновлено в 09:45
Футбол
Анчелотти – Касильясу: «Мы с тобой, капитан»
Анчелотти с 2013 по 2015 год возглавлял «Реал», в котором в это время выступал Икер Касильяс. Касильяс перенес инфаркт на тренировке.
Обновлено в 15:25
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Политика
Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Семь кораблей НАТО вошли в Балтику
Обновлено в 13:59
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Виктора Сухорукова
Спектакли с участием актёра Виктора Сухорукова в Московском Театра имени Моссовета временно отменены.
Обновлено в 04:05
Наука
Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления
Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.
Обновлено 29 апреля в 08:41
Экономика
Акции Европы побили рекорд спокойствия
Индекс Stoxx Europe 600 установил новый рекорд апатии: по итогам вторника 17 торговых сессий подряд колебания индекса не превышают 0.5%.
Обновлено в 08:59
Кино
Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым
Обновлено вчера в 20:45
Игры
Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus
Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.
Обновлено в 16:26
Происшествия
В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы
В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовано ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено в 08:45
Политика
Омбудсмен Петербурга заявил о разгоне мирного шествия 1 мая
Обновлено в 18:03
Футбол
Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»
По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Политика
Мадуро заявил о победе мира в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.
Обновлено в 17:55
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено в 07:48
Происшествия
ДТП с участием грузовика произошло в Лефортовском тоннеле в Москве
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП, а котором водитель автомобиля каршеринга врезался в грузовик.
Обновлено в 17:46
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Соединенные Штаты провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 13:29