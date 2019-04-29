Политика

Путин подписал закон о надежном РунетеТАСС 11:38

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о «надежном интернете»

URA.Ru11:52

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Вести.Ru11:40

Time (США): коротко о новом российском законе о суверенном интернете (Time)

ИноСМИ28 апреля в 23:03

Путин подписал закон о надежном рунете

Газета.Ru11:29

Госкомпании не смогут использовать зарубежные базы данных

Computerworld Россия29 апреля в 05:30

Около 40% екатеринбуржцев уверены, что закон об изоляции Рунета замедлит бизнес-процессы в стране

Эхо Москвы - Екатеринбург29 апреля в 02:03

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

РИА Новости11:38
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
Футбол

«Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю»

Обновлено в 17:00
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Транспорт

С 1 мая в России появились новые дорожные знаки

В России вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков на территории страны, а также уменьшенных знаков.
Обновлено в 04:24
Общество

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

В США задержали мужчину по обвинению в убийстве полувековой давности

В американском штате Флорида полиция арестовала 65-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства, которое произошло почти 50 лет назад.
Обновлено в 18:25
Общество

Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» названа туристами самой разочаровывающей достопримечательностью в Европе.
Обновлено 29 апреля в 06:46
Авто

Посмотрите на внедорожный Bugatti Divo, который спасет от апокалипсиса

Лондонская дизайн-студия YasidDESIGN опубликовала рендер лифтованного гиперкара Bugatti Divo.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

США впервые использовали истребители F-35A в бою

ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил.
Обновлено в 09:45
Футбол

Анчелотти – Касильясу: «Мы с тобой, капитан»

Анчелотти с 2013 по 2015 год возглавлял «Реал», в котором в это время выступал Икер Касильяс. Касильяс перенес инфаркт на тренировке.
Обновлено в 15:25
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Политика

Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

Семь кораблей НАТО вошли в Балтику

Обновлено в 13:59
Театры

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Виктора Сухорукова

Спектакли с участием актёра Виктора Сухорукова в Московском Театра имени Моссовета временно отменены.
Обновлено в 04:05
Наука

Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления

Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.
Обновлено 29 апреля в 08:41
Экономика

Акции Европы побили рекорд спокойствия

Индекс Stoxx Europe 600 установил новый рекорд апатии: по итогам вторника 17 торговых сессий подряд колебания индекса не превышают 0.5%.
Обновлено в 08:59
Кино

Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым

Обновлено вчера в 20:45
Игры

Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus

Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.
Обновлено в 16:26
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовано ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
Кино

Оператор «Игры престолов» оправдался за слишком темные сцены битвы

Обновлено в 13:18
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено в 08:45
Политика

Омбудсмен Петербурга заявил о разгоне мирного шествия 1 мая

Обновлено в 18:03
Футбол

Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»

По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Политика

Мадуро заявил о победе мира в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.
Обновлено в 17:55
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено в 07:48
Происшествия

ДТП с участием грузовика произошло в Лефортовском тоннеле в Москве

В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП, а котором водитель автомобиля каршеринга врезался в грузовик.
Обновлено в 17:46
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Соединенные Штаты провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 13:29
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