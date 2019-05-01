Путин подписал закон о надежном РунетеТАСС 11:38

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Музыка Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.

Политика Экс-дипломат назвал вышиванку и мову символами регресса Украины Вышиванки и мова стали для огромного числа жителей Украины символами колоссального упадка и регресса, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Шоу-бизнес Софья и Сергей Капковы развелись после четырех лет брака Софья и Сергей Капковы всегда старались вести максимально закрытый образ жизни. Вот и о разводе супругов стало известно не сразу.

Шоу-бизнес В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.

Происшествия В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовал ГТРК "Башкортостан".

Единоборства Боксер Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA Россиянин Денис Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг.

Армия и оружие Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.

Авто В России снизились цены на автомобили с пробегом В апреле текущего года средняя стоимость подержанных машин на вторичном российском авторынке снизилась на 1,7% по сравнению с прошлогодним показателем и достигла отметки в 752 тысячи рублей.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Происшествия В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.

Политика Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Происшествия Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Общество Тайский король объявил о женитьбе Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.

Футбол Мохамед Салах: «„Ливерпулю“ все еще больно из-за прошлогоднего финала ЛЧ» Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, насколько тяжело он пережил поражение «красных» от «Реала» в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Общество В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация» Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.