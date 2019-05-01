Политика

Путин подписал закон о надежном РунетеТАСС 11:38

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о «надежном интернете»

URA.Ru11:52

Выборы в Украине, отставка Виталия Кушнарева и победа Ростовской области на Дельфийских играх: итоги

Городской репортер28 апреля в 07:00

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Вести.Ru11:40

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

РИА Новости11:38

Путин подписал закон о надежном рунете

Газета.Ru11:29

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Известия11:46

«Жителям России нужна информация. Она не только для элит существует»

Kazanfirst.ru28 апреля в 01:13
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Общество

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

Обновлено вчера в 13:29
Политика

Экс-дипломат назвал вышиванку и мову символами регресса Украины

Вышиванки и мова стали для огромного числа жителей Украины символами колоссального упадка и регресса, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Софья и Сергей Капковы развелись после четырех лет брака

Софья и Сергей Капковы всегда старались вести максимально закрытый образ жизни. Вот и о разводе супругов стало известно не сразу.
Обновлено в 06:28
Авто

Назвали топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено в 08:29
Происшествия

ГУ МВД: На первомайском шествии в Петербурге задержали 50 человек

Обновлено в 12:18
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовал ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено в 13:09
Единоборства

Боксер Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA

Россиянин Денис Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг.
Обновлено в 09:26
Политика

Количество задержанных в ходе протестов в Венесуэле увеличилось до 83

Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:31
Авто

В России снизились цены на автомобили с пробегом

В апреле текущего года средняя стоимость подержанных машин на вторичном российском авторынке снизилась на 1,7% по сравнению с прошлогодним показателем и достигла отметки в 752 тысячи рублей.
Обновлено в 06:53
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Общественные деятели из США стали участниками первомайской демонстрации, которая прошла в Симферополе.
Обновлено в 09:12
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Политика

Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией

Обновлено вчера в 10:38
Политика

Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса

Обновлено вчера в 17:44
Политика

Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Гаджеты

Razer выпустит тостер, и на этот раз это не первоапрельская шутка

Обновлено в 04:50
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Футбол

Мохамед Салах: «„Ливерпулю“ все еще больно из-за прошлогоднего финала ЛЧ»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, насколько тяжело он пережил поражение «красных» от «Реала» в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне.
Обновлено в 12:51
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Общество

В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги

Обновлено в 06:38
Происшествия

Российский депутат украл невесту

Обновлено в 08:39
Происшествия

Во дворе на Светлановском иномарка сбила 12-летнего мальчика

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 1 мая в 17:00 у дома № 36/3 по Светлановскому проспекту автомобиль марки 35-летний водитель автомобиля марки Opel Astra наехал на внутридворовой территории на 12-летнего мальчика.
Обновлено в 12:52
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