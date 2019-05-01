Экономика

Путин подписал закон о крабовых аукционахИнтерфакс вчера в 13:39

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов. Предполагается сформировать 36 лотов начальной стоимостью 300-400 млн рублей за лот.
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Владимир Путин подписал закон о введении в России крабовых аукционов

Эхо Москвывчера в 15:30

Путин подписал закон о «крабовых аукционах»

Новая газетавчера в 15:01

Владимир Путин подписал закон о крабовых аукционах

РЕН ТВвчера в 13:30

Президент РФ подписал закон о распределении квот на добычу крабов

Российская газетавчера в 13:46

Путин подписал закон о крабовых аукционах

Интерфаксвчера в 13:39

Путин подписал закон о крабовых аукционах

News.ruвчера в 13:56

Путин подписал закон о крабовых аукционах

ТАССвчера в 13:25
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Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

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Дочь Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой и Гермионой Грейнджер

В сети сравнили фотографии дочери Кейт Миддлтон принцессы Шарлотты с фотографиями юной принцессы Дианы, вымышленным персонажем из "Гарри Поттера" и покойными членами королевской семьи Великобритании.
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Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
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Российская военная авиабаза «Хмеймим» была атакована 12 раз

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Упрощён порядок получения гражданства РФ для иностранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства для отдельных категорий иностранцев, в том числе граждан Украины.
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Месси забил 600-й гол за «Барселону»

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Политика

Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
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Патриарх Кирилл прокомментировал трагедию в Одессе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал события в Одессе пятилетней давности, когда в результате стычек «антимайдановцев» и радикалов погибли 48 человек и более двух сотен пострадали.
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Политика

Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Технологии

Сайт Last.fm заблокирован в России

Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
Обновлено в 09:43
Политика

В Еврокомиссии рассказали о перспективах газа из США

В Брюсселе проходят переговоры по СПГ с участием министра энергетики США Сжиженный природный газ (СПГ) из США в будущем сможет играть стратегическую роль на энергетическом рынке Европы, при условии конкурентных цен, заявил еврокомисар по вопросам климата Ариас Каньете.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о разграблении могилы актрисы Ирины Макаровой

Обновлено в 04:47
Политика

В штабе Зеленского анонсировали инаугурацию «с фишечками»

Сценарист уточнил, что сначала в штабе победителя президентских выборов думали о том, чтобы пригласить нардепов «не в Верховную Раду, а в другое место», но для этого нужно было бы менять регламент инаугурации, поэтому от этой идеи пока отказались.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Технологии

В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Футбол

Бакайоко объяснил причину опоздания на тренировку «Милана»

Полузащитник «Милана» Тимуе Бакайоко объяснил, почему опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 04:15
Авто

Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры

Компания Kia готовит к дебюту внедорожную модификацию хэтчбека Сееd. Новинка под названием Xceed будет представлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 23:02
Авто

Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей

Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
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Хоккей

«Каролина» повела со счетом 3-0 в серии с «Айлендерс»

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Следующий матч пройдет 3 мая на льду "Харрикейнз".
Обновлено в 00:25
Происшествия

В Башкирии в ДТП погибла восьмилетняя девочка

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла восьмилетняя девочка.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В ДТП в Калужской области пострадали девять человек

После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В Одессе подростка задержали из-за советской символики на одежде

Обновлено в 09:31
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую детсадом, издевавшуюся над ребенком

В столице Кубани получил продолжение скандал с появившимся в Сети видео, на котором работник детского сада издевается над маленьким ребенком.
Обновлено в 06:52
Энергетика

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
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В Петербурге в пятницу ждут шторм и дождь со снегом

Обновлено в 09:43
Космос

С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов

Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие

Мадуро прошел маршем по Каракасу

Обновлено в 10:46
Футбол

Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Жена Стаса Михайлова прокомментировала слухи о его пластике

Супруга исполнителя, Инна Михайлова, решила встать на защиту мужа.
Обновлено в 05:53
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