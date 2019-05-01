Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционахИнтерфакс вчера в 13:39
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов. Предполагается сформировать 36 лотов начальной стоимостью 300-400 млн рублей за лот.
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Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Общество
Дочь Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой и Гермионой Грейнджер
В сети сравнили фотографии дочери Кейт Миддлтон принцессы Шарлотты с фотографиями юной принцессы Дианы, вымышленным персонажем из "Гарри Поттера" и покойными членами королевской семьи Великобритании.
Обновлено в 08:50
Политика
Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Упрощён порядок получения гражданства РФ для иностранцев
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства для отдельных категорий иностранцев, в том числе граждан Украины.
Обновлено вчера в 09:15
Футбол
Месси забил 600-й гол за «Барселону»
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
Политика
Патриарх Кирилл прокомментировал трагедию в Одессе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал события в Одессе пятилетней давности, когда в результате стычек «антимайдановцев» и радикалов погибли 48 человек и более двух сотен пострадали.
Обновлено в 07:59
Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Технологии
Сайт Last.fm заблокирован в России
Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
Обновлено в 09:43
Политика
В Еврокомиссии рассказали о перспективах газа из США
В Брюсселе проходят переговоры по СПГ с участием министра энергетики США Сжиженный природный газ (СПГ) из США в будущем сможет играть стратегическую роль на энергетическом рынке Европы, при условии конкурентных цен, заявил еврокомисар по вопросам климата Ариас Каньете.
Обновлено в 09:38
Политика
В штабе Зеленского анонсировали инаугурацию «с фишечками»
Сценарист уточнил, что сначала в штабе победителя президентских выборов думали о том, чтобы пригласить нардепов «не в Верховную Раду, а в другое место», но для этого нужно было бы менять регламент инаугурации, поэтому от этой идеи пока отказались.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Футбол
Бакайоко объяснил причину опоздания на тренировку «Милана»
Полузащитник «Милана» Тимуе Бакайоко объяснил, почему опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 04:15
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры
Компания Kia готовит к дебюту внедорожную модификацию хэтчбека Сееd. Новинка под названием Xceed будет представлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 23:02
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Хоккей
«Каролина» повела со счетом 3-0 в серии с «Айлендерс»
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Следующий матч пройдет 3 мая на льду "Харрикейнз".
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Башкирии в ДТП погибла восьмилетняя девочка
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла восьмилетняя девочка.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую детсадом, издевавшуюся над ребенком
В столице Кубани получил продолжение скандал с появившимся в Сети видео, на котором работник детского сада издевается над маленьким ребенком.
Обновлено в 06:52
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Общество
В Петербурге в пятницу ждут шторм и дождь со снегом
Обновлено в 09:43
Космос
С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие
Мадуро прошел маршем по Каракасу
Обновлено в 10:46
Футбол
Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике
Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова прокомментировала слухи о его пластике
Супруга исполнителя, Инна Михайлова, решила встать на защиту мужа.
Обновлено в 05:53