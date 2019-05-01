Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционахКоммерсантъ вчера в 22:59
Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении аукционов, распределяющих инвестиционные квоты на вылов крабов. На них будут распределять 50% всех квот сроком на 15 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Сухуме загорелась русская школа
Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Обновлено вчера в 21:07
Музыка
Сергею Лазареву пришлось сдать кровь перед «Евровидением»
Для участников песенного конкурса впервые ввели новое правило, согласно которому каждый из артистов был обязан сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры
Компания KIA готовит к премьере «внедорожную» версию хэтчбека Ceed — универсал XCeed.
Обновлено вчера в 23:06
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
Футбол
«Барселона» обыграла «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
В первом матче полуфинала "сине-гранатовые" на своем поле разгромили английский "Ливерпуль" со счетом 3:0, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Россия оказала Северной Корее рекордную гуманитарную помощь
Согласно обнародованной статистике, на закупки гуманитарной помощи для КНДР через ООН в текущем году было пожертвовано семь миллионов 400 тысяч долларов, из которых четыре миллиона или 54 процента от общей суммы внесла Россия.
Обновлено в 02:04
ЖКХ
Два украинских города из-за долгов остались без горячей воды
В украинских городах Ровно и Чернигове с 1 мая прекратили подачу горячей воды в квартире из-за задолженностей потребителей.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Минобороны опровергло гибель четверых военных в Сирии
Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 00:22
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Путин уволил главу московского ГИБДД
Обновлено вчера в 23:09
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Общество
Провокаторы испортили петербуржцам праздник
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Хоккей
Панарин — о Знарке: «Тестярик сейчас в «Спартаке», теперь уже родной «Спартак»
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин высказался о назначении Олега Знарка главным тренером «Спартака».
Обновлено в 03:11
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
Обновлено в 01:24
Транспорт
С 1 мая в России появились новые дорожные знаки
В России вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков на территории страны, а также уменьшенных знаков.
Обновлено вчера в 04:24
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Общество
«Да Винчи общался со своей картиной, как с живой»
2 мая исполняется 500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Культура
Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту
На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по защите от клещей
Специалисты Роспотребнадзора организовали Всероссийскую горячую линию по профилактике заболеваний, которые передаются с укусами клещей.
Обновлено вчера в 00:59