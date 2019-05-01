Экономика

Путин подписал закон о крабовых аукционахКоммерсантъ вчера в 22:59

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении аукционов, распределяющих инвестиционные квоты на вылов крабов. На них будут распределять 50% всех квот сроком на 15 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон о крабовых аукционах

Интерфаксвчера в 13:39

Путин подписал закон о «крабовых аукционах»

Новая газетавчера в 15:01

Путин подписал закон о крабовых аукционах

News.ruвчера в 13:56

Президент РФ подписал закон о распределении квот на добычу крабов

Российская газетавчера в 13:46

Владимир Путин подписал закон о введении в России крабовых аукционов

Эхо Москвывчера в 15:30

Владимир Путин подписал закон о крабовых аукционах

РЕН ТВвчера в 13:30

Путин подписал закон о крабовых аукционах

ТАССвчера в 13:25
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Обновлено в 02:23
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Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
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Для участников песенного конкурса впервые ввели новое правило, согласно которому каждый из артистов был обязан сдать кровь на генетический анализ.
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Компания KIA готовит к премьере «внедорожную» версию хэтчбека Ceed — универсал XCeed.
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Общество

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В первом матче полуфинала "сине-гранатовые" на своем поле разгромили английский "Ливерпуль" со счетом 3:0, передает "Российская газета".
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Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика

Россия оказала Северной Корее рекордную гуманитарную помощь

Согласно обнародованной статистике, на закупки гуманитарной помощи для КНДР через ООН в текущем году было пожертвовано семь миллионов 400 тысяч долларов, из которых четыре миллиона или 54 процента от общей суммы внесла Россия.
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Два украинских города из-за долгов остались без горячей воды

В украинских городах Ровно и Чернигове с 1 мая прекратили подачу горячей воды в квартире из-за задолженностей потребителей.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Минобороны опровергло гибель четверых военных в Сирии

Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

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Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Общество

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Общество

Провокаторы испортили петербуржцам праздник

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Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин высказался о назначении Олега Знарка главным тренером «Спартака».
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Транспорт

С 1 мая в России появились новые дорожные знаки

В России вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков на территории страны, а также уменьшенных знаков.
Обновлено вчера в 04:24
Общество

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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

«Да Винчи общался со своей картиной, как с живой»

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Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

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Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
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Культура

Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту

На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
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Роспотребнадзор дал советы по защите от клещей

Специалисты Роспотребнадзора организовали Всероссийскую горячую линию по профилактике заболеваний, которые передаются с укусами клещей.
Обновлено вчера в 00:59
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