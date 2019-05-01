Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционахКоммерсантъ вчера в 22:59
Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении аукционов, распределяющих инвестиционные квоты на вылов крабов. На них будут распределять 50% всех квот сроком на 15 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:57, Ашберн
Спорт
Генеральный менеджер «Бостона» перенес инфаркт
Генеральный менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж перенес инфаркт в ночь на 2 мая в Милуоки.
Обновлено в 13:00
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
Обновлено в 08:22
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту «Шереметьево»
"По предварительным данным, причиной произошедшего стало плохое самочувствие водителя автомобиля, потеря им управления движением", - сказал источник.
Обновлено в 13:15
Экономика
Регионы получат 2 млрд рублей на повышение производительности труда
Правительство России выделит почти 2 миллиарда рублей 36 регионам для того, чтобы повысить производительность труда.
Обновлено в 04:01
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Экономика
ЮГК в 2019 г планирует увеличить добычу золота почти на 6% - до 18 тонн
АО "Южуралзолото Группа Компаний" планирует в 2019 году увеличить добычу золота на 1 тонну (5,9%) по сравнению с прошлым годом — до 18 тонн, сообщил РИА Новости в четверг президент УК ЮГК Константин Струков.
Обновлено в 11:54
Гаджеты
Как волгоградцы могут преодолеть зависимость от смартфона
Отключайте оповещения надоедливых программ - постоянные push-уведомления и вибрации телефона только лишний раз напоминают вам о вредных приложениях.
Обновлено в 13:07
Политика
Застройщикам упростят переход на эскроу-счета
Поправки, упрощающие переход на строительство с применением эскроу-счетов, подготовят до 1 июля.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Политика
Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.
Обновлено в 12:43
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Музыка
Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Призёр Олимпиады госпитализирован при попытке побить рекорд
Французский фристайлист Кевин Роллан госпитализирован в клинику Гренобля после неудачной попытки побить мировой рекорд.
Обновлено в 09:49
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не нужно связываться
Обновлено вчера в 07:48
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Футбол
Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
Обновлено в 11:13
Авто
FAW вывел на рынок премиальный седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6
Китайский автогигант FAW начал продажи обновленного бизнес-седана Hongqi H5.
Обновлено вчера в 11:12
Экономика
Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%
Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 03:18
Спорт
«Кузбасс» обыграл казанский «Зенит» в первом матче финала
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Одессе радикалы спровоцировали стычки с участниками траурной акции
Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
В Госдуме призвали перестать травить Алсу и ее дочь
Обновлено в 06:24
Футбол
Бранислав Иванович: Хочу остаться в «Зените»
35-летний сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил в интервью Sport24 о том, что хочет остаться в «Зените».
Обновлено в 12:55
Политика
Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член британской палаты лордов Грегори Баркер, председатель совета директоров холдинга En+ получил от 3 до 4 млн фунтов ($3,9-5,2 млн) в качестве бонуса за участие в переговорах с Минфином США о снятии санкций с компании.
Обновлено в 11:16
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11