Экономика

Путин подписал закон о крабовых аукционахКоммерсантъ вчера в 22:59

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении аукционов, распределяющих инвестиционные квоты на вылов крабов. На них будут распределять 50% всех квот сроком на 15 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Владимир Путин подписал закон о введении в России крабовых аукционов

Эхо Москвывчера в 15:30

Владимир Путин подписал закон о крабовых аукционах

РЕН ТВвчера в 13:30

Путин подписал закон о крабовых аукционах

News.ruвчера в 13:56

Президент РФ подписал закон о распределении квот на добычу крабов

Российская газетавчера в 13:46

Путин подписал закон о крабовых аукционах

Интерфаксвчера в 13:39

Путин подписал закон о «крабовых аукционах»

Новая газетавчера в 15:01

Путин подписал закон о крабовых аукционах

ТАССвчера в 13:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:57, Ашберн
Спорт

Генеральный менеджер «Бостона» перенес инфаркт

Генеральный менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж перенес инфаркт в ночь на 2 мая в Милуоки.
Обновлено в 13:00
Политика

В Белоруссию поступила чистая российская нефть

Обновлено в 08:22
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту «Шереметьево»

"По предварительным данным, причиной произошедшего стало плохое самочувствие водителя автомобиля, потеря им управления движением", - сказал источник.
Обновлено в 13:15
Экономика

Регионы получат 2 млрд рублей на повышение производительности труда

Правительство России выделит почти 2 миллиарда рублей 36 регионам для того, чтобы повысить производительность труда.
Обновлено в 04:01
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Экономика

ЮГК в 2019 г планирует увеличить добычу золота почти на 6% - до 18 тонн

АО "Южуралзолото Группа Компаний" планирует в 2019 году увеличить добычу золота на 1 тонну (5,9%) по сравнению с прошлым годом — до 18 тонн, сообщил РИА Новости в четверг президент УК ЮГК Константин Струков.
Обновлено в 11:54
Гаджеты

Как волгоградцы могут преодолеть зависимость от смартфона

Отключайте оповещения надоедливых программ - постоянные push-уведомления и вибрации телефона только лишний раз напоминают вам о вредных приложениях.
Обновлено в 13:07
Политика

Застройщикам упростят переход на эскроу-счета

Поправки, упрощающие переход на строительство с применением эскроу-счетов, подготовят до 1 июля.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни

В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Политика

Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.
Обновлено в 12:43
Общество

Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки

«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Музыка

Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»

Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая

«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Гаджеты

Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400

Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Призёр Олимпиады госпитализирован при попытке побить рекорд

Французский фристайлист Кевин Роллан госпитализирован в клинику Гренобля после неудачной попытки побить мировой рекорд.
Обновлено в 09:49
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не нужно связываться

Обновлено вчера в 07:48
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Общество

В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой

Обновлено в 11:10
Футбол

Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
Обновлено в 11:13
Авто

FAW вывел на рынок премиальный седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6

Китайский автогигант FAW начал продажи обновленного бизнес-седана Hongqi H5.
Обновлено вчера в 11:12
Политика

У петербургского ЗакСа активисты протестуют против травокура Резника

Обновлено в 11:17
Экономика

Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%

Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 03:18
Спорт

«Кузбасс» обыграл казанский «Зенит» в первом матче финала

Обновлено в 12:59
Происшествия

В Одессе радикалы спровоцировали стычки с участниками траурной акции

Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

В Госдуме призвали перестать травить Алсу и ее дочь

Обновлено в 06:24
Футбол

Бранислав Иванович: Хочу остаться в «Зените»

35-летний сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил в интервью Sport24 о том, что хочет остаться в «Зените».
Обновлено в 12:55
Политика

Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски

Член британской палаты лордов Грегори Баркер, председатель совета директоров холдинга En+ получил от 3 до 4 млн фунтов ($3,9-5,2 млн) в качестве бонуса за участие в переговорах с Минфином США о снятии санкций с компании.
Обновлено в 11:16
Авто

Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное