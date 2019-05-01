Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционахКоммерсантъ вчера в 22:59
Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении аукционов, распределяющих инвестиционные квоты на вылов крабов. На них будут распределять 50% всех квот сроком на 15 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Политика
Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Автоспорт
Вильнёв считает, что Леклер негативно влияет на «Феррари»
Экс-чемпион мира Формулы-1 Жак Вильнёв заявил, что Шарль Леклер негативно влияет на «Феррари».
Обновлено в 06:49
Кино
В сети вышел трейлер третьего сезона «Рассказа служанки»
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе
Обновлено в 07:19
Авто
Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе
Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Путин уволил главу московского ГИБДД
Обновлено вчера в 23:09
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Дочь Началовой проводит время с новой семьей Алдонина
12-летняя дочь Юлии Началовой Вера тяжело, но стойко переживает смерть мамы.
Обновлено в 03:58
Футбол
Сабалета продлил контракт с «Вест Хэмом»
Аргентинский защитник «Вест Хэма» Пабло Сабалета продлил контракт с клубом до 2020 года.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Музыка
Новое правило введено на «Евровидении»
Участник "Евровидения-2019" от России Сергей Лазарев рассказал о новом правиле, введенном для всех участников международного песенного конкурса.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Культура
Юнармейцы Самарской области приняли участие в областном смотр-конкурсе
В Нефтегорске Самарской области на площади имени Ленина в преддверии празднования Великой Победы состоялся традиционный Областной смотр-конкурс «Бравые солдаты с песнею идут!».
Обновлено в 06:59
Политика
Нуланд предложила «болезненные санкции» против России
Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В Москве задержан открывший стрельбу из ружья по людям мужчина
Московские полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья, ранив четырёх человек.
Обновлено в 07:21
Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Экономика
Подписан закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие
США впервые применили в бою истребитель F-35
Поступивший на вооружение ВВС США в 2016 году истребитель F-35 впервые принял участие в боевых действиях.
Обновлено в 06:36
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Зеленский рассказал, что общего у России и Украины
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48