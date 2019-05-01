Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционахИнтерфакс вчера в 13:39
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов. Предполагается сформировать 36 лотов начальной стоимостью 300-400 млн рублей за лот.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:20, Ашберн
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Обновлено в 04:32
Футбол
Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
«Барселона» на своем поле обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Как сообщает El Taquigrafo, во время игры был ограблен дом полузащитника каталонского клуба Артура.
Обновлено в 05:14
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Кемерове ночью мужчины избили школьников
В Кемерове ночью несколько мужчин подрались со школьниками во дворе.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Культура
Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие
Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес
Адель впервые заговорила о своих чувствах после развода
Поклонники Адель до сих пор взволнованы сообщением о ее разводе с мужем, Саймоном Конекки.
Обновлено в 01:10
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением
В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа
Ранее армия Израиля сообщила, что военные нанесли удары по целям инфраструктуры палестинского движения, после того как с территории Газы были запущены воздушные шары со взрывчаткой и зажигательной смесью.
Обновлено в 00:54
Футбол
Унаи Эмери: «Сердце Рэмси остается с нами»
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Хоккей
«Авангард» усилился форвардом «Автомобилиста»
Обновлено в 04:56
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
ЕС продолжит сотрудничество с США в сфере энергобезопасности Украины
Евросоюз намерен продолжить работать с США по вопросу энергетической безопасности на Украине.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна с Еленой Степаненко
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 01:44
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Авто
Nissan поставил крест на родстере 370Z
Некоторые источники в компании Nissan утверждают, что крест поставлен не только на родстере, но и на семействе 370Z в целом, другие же инсайдеры отмечают, что Nissan все-таки рассматривает возможность разработки нового поколения 370Z.
Обновлено в 02:27
Игры
Продажи тактического шутера Squad превысили один миллион копий
Обновлено в 02:49
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Очевидцы сняли на видео разрушительный торнадо в Румынии
Гигантский торнадо пронесся по округу Кэлэраш в Румынии. Очевидцы в соцсетях публиковали изображения и видеозаписи со стихийным бедствием.
Обновлено вчера в 08:24
Экономика
На Украине мясная корзина подорожала за год на 16%
"Несоциальная корзина мясных изделий подорожала за год на 16%, с 958 гривен (около 36 долларов по курсу Нацбанка) в 2018 году до 1110,8 гривен (около 42 долларов) в 2019 году", - написал Дорошенко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:20
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Здоровье
Диетологи объяснили, почему не стоит есть мед вместо сахара
Диетологи предупредили, что норма сахара, меда или других подсластителей для взрослого - максимум 30 граммов в день.
Обновлено в 03:24
Футбол
«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
Обновлено в 03:09