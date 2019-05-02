Экономика

Путин подписал закон о крабовых аукционахКоммерсантъ вчера в 22:59

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении аукционов, распределяющих инвестиционные квоты на вылов крабов. На них будут распределять 50% всех квот сроком на 15 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Президент РФ подписал закон о распределении квот на добычу крабов

Российская газетавчера в 13:46

Путин подписал закон о «крабовых аукционах»

Новая газетавчера в 15:01

Путин подписал закон о крабовых аукционах

News.ruвчера в 13:56

Владимир Путин подписал закон о введении в России крабовых аукционов

Эхо Москвывчера в 15:30

Путин подписал закон о крабовых аукционах

Интерфаксвчера в 13:39

Владимир Путин подписал закон о крабовых аукционах

РЕН ТВвчера в 13:30

Путин подписал закон о крабовых аукционах

ТАССвчера в 13:25
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Политика

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В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна с Еленой Степаненко

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