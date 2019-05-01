Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционахТАСС 13:25
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова крабов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:45, Ашберн
Армия и оружие
Мадуро: США начнут вторжение в случае применения силы против оппозиции
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в случае применения силы против протестующих США воспользовались бы "бойней" и начали бы военное вторжение в страну.
Обновлено в 18:20
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Происшествия
У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга
"Ушиб и гематома левых плеча и предплечья, сотрясение мозга из-за нападения в ходе манифестации", - приводит РИА Новости выписку из парижского госпиталя.
Обновлено в 16:28
Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
В британских креветках обнаружили кокаин.
Обновлено в 17:12
Общество
В Новосибирске прошла «Монстрация»
Около 1,2 тысячи человек приняли участие в «Монстрации» в Новосибирске – абсурдистском шествии с элементами карнавала.
Обновлено в 04:51
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено в 17:04
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
Происшествия
В США задержали мужчину по обвинению в убийстве полувековой давности
В американском штате Флорида полиция арестовала 65-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства, которое произошло почти 50 лет назад.
Обновлено в 18:25
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Общество
Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы
Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» названа туристами самой разочаровывающей достопримечательностью в Европе.
Обновлено 29 апреля в 06:46
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено в 17:28
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 08:35
Экономика
В Югре многодетные молодые семьи получат субсидии на погашение ипотеки
Единовременную субсидию получат на погашение части долга по ипотеке многодетные молодые семьи, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Обновлено в 02:17
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено в 11:13
Общество
За аферу по подъёму российского судна осудили корейцев
Информацию передало южнокорейское агентство "Ренхап". В итоге мошенников приговорили к пяти, четырём и двум годам лишения свободы.
Обновлено в 15:54
Музыка
«Хор Турецкого» начнет музыкальный марафон «Песни Победы» в Риме
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной
Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 18:59
Игры
Epic Games купила разработчиков Rocket League
Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Соседи депутата Резника жалуются на постоянный запах марихуаны в доме
Постоянный запах марихуаны в подъезде дома, где проживает скандально известный депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, раздражает соседей.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Китайская семья дала взятку в $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд
За поступление своей дочери в престижный Стэнфордский университет китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов.
Обновлено в 15:46
Культура
Леониду Каневскому исполнилось 80 лет
Широчайшую известность Каневскому-киноактёру принесла роль майора Александра Томина в детективном телефильме с продолжением "Следствие ведут ЗнаТоКи".
Обновлено в 17:00
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Гаджеты
Дискретные видеокарты Intel Xe будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей
Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.
Обновлено в 12:44
Футбол
ЦСКА может продать Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов
Московский ЦСКА рассмотрит варианты продажи защитника Марио Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, сообщает портал "Евро-футбол".
Обновлено в 19:18