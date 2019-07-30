Энергетика

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливоТАСС 13:35

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован
 на портале правовой информации.
РБК15:10

Подробнее о событии

Путин подписал закон по демпферу на топливо

Взгляд.ру13:15

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

РЕН ТВ15:18

Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин

РИА Новости13:23

Путин пописал закон о корректировке демпфера на топливо

Газета.Ru13:55

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

ТАСС13:35

Путин утвердил корректировку демпфера на топливо

News.ru13:26

Путин подписал закон о демпфере на топливо для сдерживания цен на бензин

РБК15:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:31, Ашберн
Авто

Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено в 02:30
Гаджеты

Смартфон Titan с QWERTY-клавиатурой за 28 мин собрал нужную сумму для запуска

На Kickstarter смартфон Unihertz Titan просят $239, что в пересчете 15 тыс. рублей.
Обновлено в 15:53
Политика

Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту

Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил во лжи главу офиса украинского лидера Андрея Богдана.
Обновлено в 18:18
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Происшествия

После митинга в Москве возбуждено дело о массовых беспорядках

Обновлено в 09:29
Политика

Определены сроки уничтожения Украины

Как заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne, Украина может перестать существовать уже через три года из-за политических экспериментов.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов

Обновлено в 17:31
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Космос

Коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море в Японии после запуска

Обновлено 27 июля в 10:08
Происшествия

После гибели худрука саратовского ТЮЗа возбудили уголовное дело

В связи с гибелью художественного руководителя саратовского театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева Юрия Ошерова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Обновлено в 09:39
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией.
Обновлено в 17:35
Происшествия

В Махачкале задержан ректор университета, бывший и. о. мэра Махачкалы

Сотрудники ФСБ задержали в Махачкале ректора Дагестанского государственного университета, депутата Народного собрания республики, бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Муртазали Рабаданова.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Американские военные проследят за российской Арктикой

Американская разведка намерена проследить за развитием инфраструктуры в Северном полярном круге, включая российские регионы.
Обновлено в 14:14
Кино

В сети появилась удаленная сцена из фильма «Мстители: Финал» с Ракетой

Обновлено в 09:07
Кино

Джейсон Момоа отправится мстить в новом боевике Netflix

Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа сыграет главную роль в триллере о мести «Милая девочка» (Sweet Girl), который поставит Netflix.
Обновлено в 07:10
Общество

Сбежавшая жена шейха ОАЭ попросила Лондон защитить ее ребенка

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, сбежавшая из Объединенных арабских эмиратов от своего супруга, шейха Мохаммеда аль-Мактума, попросила суд Лондона встать на защиту ее ребенка, сообщает Reuters.
Обновлено в 18:24
Политика

Украинский политолог сравнил Москву и Киев

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш» сравнил благоустройство столицы России Москвы и столицы Украины Киева.
Обновлено в 03:02
Футбол

Агент Дибалы прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Юнайтед»

По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 25-летнего футболиста прилетел в Англию для того, чтобы обсудить детали контракта клиента с "красными дьяволами".
Обновлено в 12:38
Происшествия

Второй пострадавший в ДТП с Андреем Косиловым впал в кому

Обновлено в 12:10
Космос

Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»

Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».
Обновлено 28 июля в 01:15
Шоу-бизнес

Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером

Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Политика

Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit

Украинский суд принял решение наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту Измаила в конце июля.
Обновлено в 09:55
Экономика

МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое

С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Футбол

Экс-хавбек «Краснодара» перешел в «Орландо Сити»

Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подписал контракт с "Орландо Сити", который выступает в MLS.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту

Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО, пассажир рейса Хабаровск - Екатеринбург прилетел в Кольцово днем 29 июля.
Обновлено в 07:35
Авто

Форд 70 лет верой и правдой служит 87-летнему водителю

Обновлено в 17:45
Футбол

Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно

Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein

Накануне Светлану Лободу, которую до сих пор подозревают в романе с Тиллем Линдеманном, заметили на концерте Rammstein.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Главное