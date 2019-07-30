с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

Политика Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил во лжи главу офиса украинского лидера Андрея Богдана.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Политика Определены сроки уничтожения Украины Как заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne, Украина может перестать существовать уже через три года из-за политических экспериментов.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Происшествия После гибели худрука саратовского ТЮЗа возбудили уголовное дело В связи с гибелью художественного руководителя саратовского театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева Юрия Ошерова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией.

Происшествия В Махачкале задержан ректор университета, бывший и. о. мэра Махачкалы Сотрудники ФСБ задержали в Махачкале ректора Дагестанского государственного университета, депутата Народного собрания республики, бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Муртазали Рабаданова.

Армия и оружие Американские военные проследят за российской Арктикой Американская разведка намерена проследить за развитием инфраструктуры в Северном полярном круге, включая российские регионы.

Кино Джейсон Момоа отправится мстить в новом боевике Netflix Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа сыграет главную роль в триллере о мести «Милая девочка» (Sweet Girl), который поставит Netflix.

Общество Сбежавшая жена шейха ОАЭ попросила Лондон защитить ее ребенка Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, сбежавшая из Объединенных арабских эмиратов от своего супруга, шейха Мохаммеда аль-Мактума, попросила суд Лондона встать на защиту ее ребенка, сообщает Reuters.

Политика Украинский политолог сравнил Москву и Киев Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш» сравнил благоустройство столицы России Москвы и столицы Украины Киева.

Футбол Агент Дибалы прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Юнайтед» По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 25-летнего футболиста прилетел в Англию для того, чтобы обсудить детали контракта клиента с "красными дьяволами".

Космос Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон» Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».

Шоу-бизнес Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.

Политика Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit Украинский суд принял решение наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту Измаила в конце июля.

Экономика МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".

Футбол Экс-хавбек «Краснодара» перешел в «Орландо Сити» Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подписал контракт с "Орландо Сити", который выступает в MLS.

Происшествия Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО, пассажир рейса Хабаровск - Екатеринбург прилетел в Кольцово днем 29 июля.

Футбол Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.

Шоу-бизнес Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein Накануне Светлану Лободу, которую до сих пор подозревают в романе с Тиллем Линдеманном, заметили на концерте Rammstein.