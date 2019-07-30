с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

Шоу-бизнес Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.

Финансы Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Шоу-бизнес Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein» 29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.

Происшествия В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.

Происшествия Боксёра Сергея Ковалева сняли с рейса из-за домогательств 15 июля с рейса самолёта, следующего в Лос-Анджелес из Майами, был снят боксёр в полутяжелом весе Сергей Ковалев.

Политика «Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому Мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Футбол Стала известна цена трансфера игрока «Барселоны» в «Зенит» Общая стоимость трансфера футболиста «Барселоны» Малкома в петербургский «Зенит» достигнет порядка €50 млн, сообщили РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров игрока с клубом, и источник в «Зените».

Происшествия Появились кадры крушения военного самолета в Пакистане Момент падения военного самолета в пакистанской провинции Пенджаб сняли на видео.

Политика Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.

Армия и оружие Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.

Политика В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.

Путешествия Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Анталье Заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов «не должно удивлять», сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Политика Зеленский готовится к распродаже украинской земли Обновленная Верховная рада, которая в парламенте по итогам внеочередных выборов получает простое большинство от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", отменит мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения к концу 2019 года.

Экономика Власти объяснили рост числа бедных россиян Рост числа россиян, чей доход ниже прожиточного минимума, скорее всего, обусловлен новой методикой расчета.

Интернет В России назвали альтернативу зарубежным приложениям Исследование провел Институт развития интернета (ИРИ), специалисты которого нашли альтернативу зарубежным приложениям.

Политика Суд оставил под арестом экс-командира ПВО ДНР Апелляционный суд Киева оставил под арестом экс-командира ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха до 25 августа.

Финансы Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса Российский ипотечный рынок в первом полугодии 2019 года замедлился: банки выдали 575,5 тыс. ипотечных кредитов на 1,26 трлн руб. против 663 тыс. кредитов на 1,3 трлн руб. в первом полугодии 2018 года, свидетельствуют данные Центробанка.

Экономика WSJ узнал о грозящем компании Фридмана Pamplona штрафе В рамках договоренностей с регулятором Pamplona отказалась от места в совете директоров компании, а затем и пообещала найти покупателя на свой пакет к 19 июля 2019 г. Однако с BlackRock инвесткомпания не сошлась в цене, а Pacific Investment Management сама отказалась от идеи приобретения доли в Cofense, пишет WSJ.

Политика Россиянам упростили получение автомобильных номеров Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль напрямую у их производителей.

Политика В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.

Экономика «ФосАгро» во 2 квартале нарастила объем производства удобрений на 5,8% "ФосАгро" во 2 квартале нарастила общий объем производства фосфорсодержащих и азотных удобрений на 6,4% и 3,9% год-к-году соответственно.

Шоу-бизнес Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.