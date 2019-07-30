с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Общество Гигантские летающие тараканы появились в Сочи В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.

Футбол Сульшер: Бейи перенёс операцию и пропустит 4-5 месяцев Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что ивуарийский защитник Эрик Бейи выбыл из строя на длительный срок из-за травмы.

Авто Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену Ну, и третья — машины находятся в откровенно плохом состоянии, и большинство из них не на ходу.

Экономика В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах В России 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заёмщиков.

Теннис Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне Россиянин Даниил Медведев переиграл немца Бьорна Фратанджело в матче второго круга турнира в Вашингтоне.

Общество К южному побережью Китая приближается тропический шторм Новый тропический шторм, сформировавшийся в Южно-Китайском море, в ближайшие сутки может обрушиться на побережье КНР.

Космос Космический телескоп NASA открыл три экзопланеты Космический телескоп TESS, запущенный в рамках исследовательской программы NASA, открыл сразу три экзопланеты — планеты, находящиеся вне Солнечной системы.

Армия и оружие Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.

Армия и оружие В Южной Корее определили тип запущенных КНДР ракет По оценкам военных, ракеты малой дальности поднялись на высоту 30 км и пролетели 250 км. Комитет также заявил, что запуски КНДР ракет не способствует уменьшению напряженности на Корейском полуострове, и призвал их прекратить.

Политика Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

Политика Зеленский возглавит шествие по улицам Киева на День независимости Ранее сообщалось, что Зеленский заменил военный парад в День независимости Украины на молебны.

Общество Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд.

Космос Астрономы открыли «странный» всплеск гравитационных волн Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали вчера очередной всплеск гравитационных волн, порожденный уникальным объектом в созвездии Пегаса, который находится "посередине" между парами нейтронных звезд и двойными черными дырами.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авто Инженеры ГАЗ рассказали о беспилотной «Газели» Группа ГАЗ продолжает разработку беспилотной модели "Газели". Модель в настоящее время проходит усиленные испытания.

Футбол «Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал Audi Cup Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup.

Общество Площадь пожаров в Красноярском крае превысила один миллион гектаров Площадь лесных пожаров в Красноярском крае возросла до 1,05 миллиона гектаров, большая часть из них происходит в отдалённых районах, следует из сводки на сайте регионального лесопожарного центра.

Происшествия Собянин прокомментировал несогласованную акцию в центре Москвы 27 июля Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал несанкционированный митинг 27 июля в центре столицы.

Политика На Украине арестовали российский танкер Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Политика Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле в Лиме Россия не станет участвовать в конференции по Венесуэле в перуанской Лиме, об этом сообщило министерство иностранных дел.