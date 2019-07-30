Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливоТАСС 13:35
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован на портале правовой информации.РБК15:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 20:22, Ашберн
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Обновлено в 07:40
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено в 13:22
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Футбол
«Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал Audi Cup
Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup.
Обновлено в 16:35
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика
США отказали Украине в расширении «нормандского формата»
США дали понять властям Украины, что расширения «нормандского формата» в переговорах по Донбассу не будет.
Обновлено в 19:46
Экономика
Несмотря на санкции американцев, Huawei показала рост доходов
Huawei в первой половине текущего года зафиксировала существенное увеличение объема доходов от продаж произведенных компанией гаджетов и технологического оборудования, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на представленный корпоративный отчет.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Финансы
Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза
Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.
Обновлено в 13:48
Здоровье
79 лет составит продолжительность жизни в Татарстане к 2024 году
79 лет составит продолжительность жизни в Татарстане к 2024 году.
Обновлено в 09:15
Экономика
Рост уровня бедности зафиксировал Росстат
Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Гигантские летающие тараканы появились в Сочи
В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Политика
Ходорковский мог быть причастен к убийству журналистов в ЦАР – эксперт
Председатель коллегии АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», публицист и политолог Юрий Самонкинубежден, что благодаря содействию ЦАР в следствии по делу об убийстве российских граждан у РФ появился главный подозреваемый – Михаил Ходорковский.
Обновлено в 10:12
Политика
Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно»
Музыкант Андрей Макаревич написал песню о событиях в центре Москвы 27 июля, где в ходе разгона несанкционированной акции протеста были задержаны более тысячи человек.
Обновлено в 15:30
Экономика
Вступил в силу закон об ипотечных каникулах
В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.
Обновлено в 19:26
Общество
Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне прекратил повышаться
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне (Иркутская область) прекратил повышаться после того, как достиг отметки в 11,25 м при критической отметке в 7 м. Об этом сообщил сайт городской администрации.
Обновлено в 19:50
Политика
Путин встретился с главой Сахалинской области
Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 15:02
Авто
УАЗ приступил к финальным испытаниям «Патриота» с «автоматом»
Ульяновский автомобильный завод приступил к финальной части дорожных испытаний предсерийного внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Политика
В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Обновлено в 15:10
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Политика
Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Брата Си Цзиньпина обвинили в отмывании денег
Двоюродный брат главы Китая Си Цзиньпина Мин Чаи обвиняется в отмывании денег в Австралии.
Обновлено в 12:02
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
Обновлено в 06:04