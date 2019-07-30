с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Футбол «Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал Audi Cup Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Политика США отказали Украине в расширении «нормандского формата» США дали понять властям Украины, что расширения «нормандского формата» в переговорах по Донбассу не будет.

Экономика Несмотря на санкции американцев, Huawei показала рост доходов Huawei в первой половине текущего года зафиксировала существенное увеличение объема доходов от продаж произведенных компанией гаджетов и технологического оборудования, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на представленный корпоративный отчет.

Происшествия Останки известного гангстера эксгумируют в США В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.

Финансы Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.

Экономика Рост уровня бедности зафиксировал Росстат Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.

Общество Гигантские летающие тараканы появились в Сочи В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.

Политика Ходорковский мог быть причастен к убийству журналистов в ЦАР – эксперт Председатель коллегии АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», публицист и политолог Юрий Самонкинубежден, что благодаря содействию ЦАР в следствии по делу об убийстве российских граждан у РФ появился главный подозреваемый – Михаил Ходорковский.

Политика Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно» Музыкант Андрей Макаревич написал песню о событиях в центре Москвы 27 июля, где в ходе разгона несанкционированной акции протеста были задержаны более тысячи человек.

Экономика Вступил в силу закон об ипотечных каникулах В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.

Общество Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне прекратил повышаться Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне (Иркутская область) прекратил повышаться после того, как достиг отметки в 11,25 м при критической отметке в 7 м. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Политика Путин встретился с главой Сахалинской области Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Авто УАЗ приступил к финальным испытаниям «Патриота» с «автоматом» Ульяновский автомобильный завод приступил к финальной части дорожных испытаний предсерийного внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач.

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.

Политика В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.

Футбол Александр Самедов завершил карьеру футболиста Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.

Политика Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.