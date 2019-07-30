Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливоРЕН ТВ вчера в 15:18
Президент России Владимир Путин подписал закон, который корректирует с 1 июля этого года применяемый демпфирующий механизм.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован на портале правовой информации.РБКвчера в 15:10
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Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил помощь с тушением пожаров в Сибири.
Обновлено в 18:28
Политика
Медведев прибыл в Красноярск на совещание по лесным пожарам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск, где проведет совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса в 1944 году
Обновлено в 19:53
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Общество
В Финляндии начали штрафовать людей на самокатах
Полиция Хельсинки выписала первые четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов за опасные маневры на тротуаре.
Обновлено в 19:05
Происшествия
В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами
Новый скандал с выявлением токсичных веществ в куриных яйцах разгорается в Бельгии, из продажи в крупнейших торговых сетях изымают продукцию, которая реализовывалась как экологическая чистая, работа одной из ферм приостановлена.
Обновлено в 14:34
Политика
В США предложили изменить санкции в отношении госдолга РФ
Сенаторы США Крис Ван Холлен и Марко Рубио предложили комитетам по делам вооруженных сил обеих палат парламента внести изменения в санкции против российского госдолга, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо инициаторов.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Британский военный корабль встретился с 85 иранскими военными катерами
Согласно информации представленной «Aurora Intel», британский военный корабль «HMS Montrose», осуществляющий охрану и сопровождение британских морских судов в Ормузском проливе, столкнулся с 85 иранскими военными катерами за последние 27 дней.
Обновлено в 17:27
Общество
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Кино
Сценаристы «Человека-паука» экранизируют «Подземелье драконов»
Обновлено в 11:49
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Происшествия
По делу о «массовых беспорядках» 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено в 18:13
Политика
«Мирный план Зеленского»: Депутат Рады отомстил русской журналистке
"Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.
Обновлено в 12:31
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено в 14:42
Технологии
Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные
Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные "Позитивный" опыт операторов связи, практикующих принудительное подключение платных услуг с недолгим льготным периодом, для отказа от которых нужны действия со стороны абонента, перенимают банкиры.
Обновлено в 18:22
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Зеленский оценил свой гипсовый бюст
Обновлено в 08:09
Авто
Geely рассекретила дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для России
Китайская компания Geely раскрыла внешность нового кросс-хэтчбека Geely GS.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено в 15:12
Гаджеты
AMD представила новые интеграции и обновления модуля Radeon Prorender
AMD анонсировала новые интеграции в приложения, обновления плагинов и функции рендеринга с открытым стандартом для Radeon Prorender − физического движка рендеринга AMD.
Обновлено в 11:01
Общество
Новую технику собрали ночью на площади в Чите к приезду Медведева
Ночью на площади Ленина в Чите к приезду Дмитрия Медведева выставили более 50 единиц техники, среди них машины, предназначенные для тушения лесных пожаров, тракторы, ПАЗы, Газели.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Обновлено 29 июля в 03:45
Гаджеты
Apple начала побег из Китая
Apple начала перенос производства из Китая во Вьетнам в попытке избежать повышенных импортных пошлин, введенных США в рамках торговой войны, пишет The New York Times.
Обновлено в 12:37
Политика
Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
Сенат США поддержал кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя США при ООН, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 17:43
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Авто
Как дорожают модели LADA в сравнении с конкурентами
На страницах портала "Лада.онлайн" опубликованы результаты исследований экспертов агентства RussianAutomotive Market Research, которые провели сравнительный анализ динамики подорожания некоторых моделей, представленных на российском авторынке.
Обновлено в 06:51