с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, который корректирует с 1 июля этого года применяемый демпфирующий механизм.

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

Политика Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил помощь с тушением пожаров в Сибири.

Политика Медведев прибыл в Красноярск на совещание по лесным пожарам Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск, где проведет совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибири.

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Общество В Финляндии начали штрафовать людей на самокатах Полиция Хельсинки выписала первые четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов за опасные маневры на тротуаре.

Происшествия В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами Новый скандал с выявлением токсичных веществ в куриных яйцах разгорается в Бельгии, из продажи в крупнейших торговых сетях изымают продукцию, которая реализовывалась как экологическая чистая, работа одной из ферм приостановлена.

Политика В США предложили изменить санкции в отношении госдолга РФ Сенаторы США Крис Ван Холлен и Марко Рубио предложили комитетам по делам вооруженных сил обеих палат парламента внести изменения в санкции против российского госдолга, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо инициаторов.

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Армия и оружие Британский военный корабль встретился с 85 иранскими военными катерами Согласно информации представленной «Aurora Intel», британский военный корабль «HMS Montrose», осуществляющий охрану и сопровождение британских морских судов в Ормузском проливе, столкнулся с 85 иранскими военными катерами за последние 27 дней.

Общество Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.

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Финансы ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.

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Происшествия В Калифорнии разбился истребитель ВМС США В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.

Гаджеты AMD представила новые интеграции и обновления модуля Radeon Prorender AMD анонсировала новые интеграции в приложения, обновления плагинов и функции рендеринга с открытым стандартом для Radeon Prorender − физического движка рендеринга AMD.

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Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.

Гаджеты Apple начала побег из Китая Apple начала перенос производства из Китая во Вьетнам в попытке избежать повышенных импортных пошлин, введенных США в рамках торговой войны, пишет The New York Times.

Политика Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН Сенат США поддержал кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя США при ООН, свидетельствуют результаты голосования.