с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

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Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу Ипотечные каникулы не обойдутся заёмщику даром, но это возможность выиграть время и сберечь нервы.

Политика Минобороны добилось отмены выплаты вдове погибшего в Сирии военного Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего в Сирии.

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.

Наука Глубоководный длиннохвостый кальмар впервые попал на видео Морским биологам из Соединенных Штатов Америки впервые удалось запечатлеть на видео (смотрите ниже) глубоководного кальмара вида Asperoteuthis mangoldae.

Наука Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.

Интернет В России нашли альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, которые способны заменить иностранные аналоги.

Происшествия В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

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Теннис Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Вашингтоне Россиянин Даниил Медведев одержал победу над американцем Бьорном Фрэтэнджело во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в столице США — Вашингтоне.

Происшествия Останки известного гангстера эксгумируют в США В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.

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Политика На Украине арестовали российский танкер Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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Футбол УЕФА включил в список молодых талантов двоих россиян Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил в список из 50 перспективных талантов двоих россиян.

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