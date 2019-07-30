с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года демпфирующий механизм на бензин и дизельное топливо.

Путин подписал закон о контроле цен на топливо

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Происшествия В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.

Общество Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд.

Происшествия В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке Инцидент произошел еще в понедельник 29 июля в 14.40 по местному времени (09.40 мск), когда в бассейне местного аквапарка прошла слишком высокая для таких развлекательных мест искусственная волна.

Общество Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Политика Американский суд закрыл дело по иску демократов к России Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.

Политика Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.

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Экономика Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест» Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Происшествия В Тюмени два человека погибли при взрыве газа в жилом доме Взрыв газа произошел утром в среду в поселке Боровский Тюменской области, в результате инцидента погибли мужчина и ребенок, сообщил РИА Новости представитель МЧС.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утверждающее перечень собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Экономика В России сохранятся низкие цены на овощи Дальнейший рост объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным, утверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.

Космос Космический телескоп NASA открыл три экзопланеты Космический телескоп TESS, запущенный в рамках исследовательской программы NASA, открыл сразу три экзопланеты — планеты, находящиеся вне Солнечной системы.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Происшествия В Приамурье количество подтопленных населенных пунктов выросло до 30 По состоянию на 00:00 31 июля, в Амурской области подтоплено 30 населенных пунктов. За сутки их количество увеличилось на три.

Политика Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.

Происшествия Из-за детской шалости в Самаре сгорели 8 зданий По словам начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко, возгорание произошло из-за детской шалости с огнем.

Политика Порошенко может уже не вернуться на Украину, заявил киевский политолог Покинувший страну экс-президент Украины Петр Порошенко может не вернуться назад, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.