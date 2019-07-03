Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьямLenta.ru вчера в 09:11
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание ипотечного кредита. Соответствующий документ в среду, 3 июля, размещен на официальном портале правовой информации.
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Футбол
Болельщики «Ростова» не хотят делить домашнюю арену с фанатами «Чайки»
Болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", сообщает Sport24.
Обновлено в 05:56
Экономика
Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
Экономика
Главу банка «Восточный» отправили в отставку
Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
Обновлено в 07:10
Интернет
Пользователи потратили за полгода почти $40 млрд на приложения и игры
Пользователи онлайн-магазинов App Store и Google Play купили в первой половине 2019 года приложения и игры на сумму $39,7 млрд.
Обновлено в 07:25
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Политика
Коломойский объяснил, чем конфликт в Донбассе выгоден США
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что конфликт в Донбассе выгоден США из-за санкций против России.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 07:47
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Происшествия
Мужчина умер в коридоре больницы, не дождавшись помощи
Минздрав Подмосковья проводит проверку в больнице Подольска, где мужчина умер, не дождавшись помощи, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 07:56
Экономика
Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБ
Банк «ФК Открытие» принял решение изменить слоган, после того как его, будучи основным акционером кредитной организации, раскритиковал ЦБ.
Обновлено в 07:43
Футбол
Гендиректор «Уфы» раскритиковал местных жителей за поддержку «Спартака»
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, что он думает, когда видит болельщиков, идущих на матчи "Уфы" в шарфах других популярных российских команд, передает Sport24.ru.
Обновлено в 07:58
Политика
В Грузии сочли беспорядки в Тбилиси мятежом
Представитель грузинской генпрокуратуры Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки, которые произошли на митинге в Тблиси 20-21 июня, были частью плана некоторых лиц, которые собирались устроить мятеж для захвата власти.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке
Обновлено в 08:02
Авто
Red Bull опубликовал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini
Обновлено в 05:00
Общество
В выходные в Москве погода достигнет «холодного дна»
В ближайшие выходные ожидается достижение «холодного дна», после которого можно прогнозировать очень медленный рост температуры.
Обновлено в 07:57
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 07:03
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Финансы
Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»
Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:17
Здоровье
В Челябинске растет число заболевших описторхозом
Количество заболевших описторхозом в Челябинске увеличилось до 34 человек.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Гаджеты
Apple обновит клавиатуру Macbook впервые за 5 лет
Компания Apple собирается отказаться от фирменной клавиатуры «бабочка» в новых версиях ноутбуков Macbook, пишет 9to5mac со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43